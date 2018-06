Ministro de Transporte anuncia Plan de Impacto por 100 días en el Metro

Credito: Archivo

19-06-18.-Un plan para atender las necesidades urgentes del Metro de Caracas anunció el nuevo ministro de Transporte, Hipólito Abreu luego de realizar una inspección en el sistema el fin de semana, resela El Universal.



Junto con el presidente de la compañía Metro de Caracas, César Vega, supervisaron la operación de Plaza Venezuela, una de las más complejas de todo el sistema de transporte subterráneo.



Entre las acciones planteadas para mejorar el servicio destacan el avance hacia la modificación de torniquetes para la incorporación del pago a través del Código QR así como también la producción con mano de obra nacional de las zapatas frotadoras por lo que el ministro anima a "comenzar a explorar el mercado y marcar líneas de producción de fabricación de insumos, de sistemas de rieles entre otros en Venezuela y proyectarnos a exportar".



Se requieren recursos para atender la recuperación de más de 60 escaleras, trenes con aires dañados y rehabilitación de otros servicios y áreas en las diferentes estaciones del sistema. En el denominado Plan de Impacto de los 100 días para el Metro de Caracas, se incorporarán los entes adscritos a la cartera ministerial por ser el subterráneo el sistema de transporte público emblemático de la ciudad capital y actualmente sobre demandado ante las carencias de unidades del sector privado.



Con respecto al tema laboral, durante su primera inspección en el sistema, Abreu indicó que entiende las necesidades de los trabajadores y procurará que tengan un mejor ambiente para desarrollar sus actividades.



Progresivo deterioro



Mientras las autoridades anuncian mejoras en el sistema de transporte subterráneo los pasajeros señalan que esperan porque los anuncios se concreten, pues cada vez más se ven obligados a usar el Metro ante la escasez de camioneticas y el incremento constante de la tarifa del sistema superficial. La semana pasada usuarios y conductores decidieron unir esfuerzos para crear un Comité por la Defensa del Transporte Público.



Aunque no cuenta con la participación de todos los actores involucrados, consideran que es un inicio en el camino de sensibilizar a la población sobre la responsabilidad de las autoridades de la situación que se vive en el sector.



Por otro lado, Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público también insistió en denunciar "la irresponsabilidad que significa el uso de unidades improvisadas no diseñadas para movilizar personas y que están siendo cada vez más utilizadas en Caracas, Higuerote y La Guaira". En el estado Vargas se observa con mayor frecuencia el uso de unidades militares para llevar pasajeros.



"No podemos ni montarnos en ellas por ser muy altas, algunos hasta se han caído en el intento y es muy peligroso" denuncia Irving Pérez, residente del Litoral Central.