Anunciantes comienzan a abandonar Facebook entre ellos Commerzbank, Firefox y Sonos

Credito: Web

24-03-18.-Commerzbank, el segundo banco en importancia en Alemania; Mozilla, propietaria del popular navegador Firefox; y Sonos, altavoces inalámbricos y sistemas de sonido para el hogar, no anunciarán en Facebook



Entre las compañías que ya no pondrán publicidad en la red social se destacan Commerzbank, el segundo banco en importancia en Alemania; Mozilla, propietaria del popular navegador Firefox; Sonos, fabricante de parlantes para audio inalámbricos y Pep Boys, la cadena estadounidense de autopartes.



“Si los consumidores dejan de compartir en la plataforma, lo cual reduciría el poder de Facebook como herramienta de marketing”



"La gente está realmente fastidiada y molesta", dijo a WSJ un ejecutivo de "una agencia que va a observar de cerca si la base de usuarios de Facebook cae de manera significativa", según el periódico. "Otro tema, dijo el ejecutivo, es ver si los consumidores dejan de compartir en la plataforma, lo cual reduciría el poder de Facebook como herramienta de marketing".



Como los avisos son el centro del modelo de negocio de la red social, la empresa de Mark Zuckerberg tomó medidas para prevenir que la situación se vuelva más amplia. Se comunicó con los organismos de comercialización de avisos, empresas de marketing y agencias publicitarias de importancia, como WPP, Dentsu y Omnicom Group para detallarles su plan de auditoría de todas las aplicaciones de su plataforma para ver si hubo otros abusos y para asegurar que de ahora en más todos los datos personales están protegidos, informó The Wall Street Journal.



Elon Musk borra su página de Facebook, la de Tesla y Space X



"Ya es hora. #deletefacebook", escribió Brian Acton, cofundador de WhatsApp en su perfil de Twitter. Su mensaje fue una muestra de apoyo evidente para el movimiento que rechaza la filtración de información privada en la red social de Mark Zuckerberg.



El mensaje de Acton causó sorpresa, pero más impactó una de las respuestas que obtuvo su tuit. Es que Elon Musk se sumó al hilo y con mucha ironía sentenció: "¿Qué Facebook?".



Para ese momento, los usuarios de Twitter ya enloquecieron. Y lo animaron a borrar los perfiles de sus SpaceX y Tesla de la red social. "No sabía que había un perfil de SpaceX, lo haremos", escribió. Luego de esta conversación abandonó Facebook.



La novedad es un golpe más para Zuckerberg que hace días vive su peor pesadilla: su compañía está envuelta en lo que ya se considera la mayor filtración de datos de la red social, luego de que se difundiera que Cambridge Analytica habría empleado información de 50 millones de usuarios de la red, sin permiso.



Con estos datos, la consultora habría generado anuncios políticos dirigidos para favorecer la campaña presidencial de Trump así como para el Brexit del Reino Unido.



La situación tomó estado público luego de que The New York Times y The Guardian publicaran las revelaciones de Christopher Wylie, ex empleado de Cambridge Analytica, sobre el uso de datos de perfiles en la red social de Zuckerberg para generar anuncios personalizados con fines políticos.



Se ideó una maquinaria para manipular las decisiones de los votantes, según explicó este experto en informática. Wylie abandonó Analytica en 2014 y advirtió poco después a Facebook sobre esta maniobra.