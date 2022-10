(VIDEOS) Actualización: Lluvias desbordaron caudales de ríos y quebradas en La Guaira

Más de cinco ríos de La Guaira aumentaron sus caudales la tarde de este viernes, a causa del fuerte aguacero que cayó sobre la región. Fue necesario el desalojo de un edificio y varias casas resultaron afectadas, ubicadas en las márgenes del río El Cojo, en Macuto.



El río El Cojo, que pasa por la parroquia Macuto, fue el que causó mayor estrago este viernes, al subir su caudal considerablemente hacia el sector Las Quince Letras, donde resultó tapeado él sótano, áreas comunes y planta baja de la residencias Aguamarina, tras derribar la pared perimetral, logrando extenderse el río hacia la avenida La Playa.



También en la zona alta del cauce del rio El Cojo, se derribaron algunas viviendas que estaban en las laderas del río, por lo que familiares y vecinos realizaron el desalojo voluntario o preventivo del sector.



Los ríos de La Ciudad Vacacional Los Caracas, Naiguatá, Tanaguarena y Camurí Grande, en la parroquia Naiguatá, aumentaron sus caudales, dejando anegadas algunas áreas de las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, ubicado en el sector Camurí Grande.



Así como el río Osorio y quebradas de Guanape en La Guaira, San Julian en Caraballeda, específicamente en el sector San Julian y La Chara, donde vecinos realizaron un desaloja preventivos del sector, con apoyo de los cuerpos de seguridad y resguardos.



Gobernador Terán ofreció un balance de las inundaciones en La Guaira



José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira, informó que hacia las zona este del litoral guaireño, se incrementaron las lluvias, com mayor impacto en las parroquias Macuto y Caraballeda, donde no se ha registrado perdida de vida humana.



«La prioridad es la vida, por eso estamos realizando déjalos preventivos a las familias del edificio Aguamarina y tres edificios cerca de este, para ser llevado a resguardo. Nos mantenemos alerta ante las lluvias», expresó el Gobernador Terán, en un contacto telefónico con el canal del Estado.



La autoridad regional señaló que no se han reportado pérdidas humanas sino daños materiales.



De igual forma, notificó que los tres edificios en El Cojo fueron evacuados y los residentes están en refugios solidarios y algunos fueron ubicados con sus familiares.



Terán manifestó que, además, fueron evacuados los tres edificios que se encuentran en la desembocadura del río "El Cojo".



Las familias de estas viviendas, se encuentran en refugios solidarios de manera preventiva.



Recordó, que más de 800 funcionarios están desplegados realizando la ores de saneamiento en La Guaira y de resguardo ante las lluvias.



Más temprano, en redes sociales, los usuarios compartieron videos mientras transcurría el aguacero en la región.





