Trabajadores de Corpoelec Lara denunciaron violación de sus derechos laborales

01-06-22.-Este martes 31 de mayo trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) del estado Lara, denunciaron la violación a sus derechos como trabajadores públicos.



Además, dijeron que el pago de los salarios lo realiza la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), la cual decide los presupuestos.



Según informó Oswaldo Mendoza, secretario general de los Trabajadores Eléctricos de Lara, esta «violación» de sus derechos inició con el desconocimiento de la convención colectiva «con un decreto inconstitucional» en 2018.



Mendoza dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que dicha violación ahora se agrava porque, según él, les «someten» a un «supuesto presupuesto» de la Onapre, «y ésta decide lo que le va a pagar a cada institución pública, empeorando la devaluación de los salarios”.



Trabajan más y ganan menos

Además los trabajadores afectados alegaron que ya no les pagan el «sobretiempo», como está establecido en sus contrataciones.



En referencia a la falta del pago de dichos «sobretiempos», los trabajadores afectados expresaron que el hecho es injusto ya que con regularidad están trabajando por más horas los fines de semana y en horas de la noche para tratar de solucionar los problemas en todo el sistema eléctrico del estado Lara. «Esto significa ganar menos con más trabajo», dijo el sindicalista.



De acuerdo con Oswaldo Mendoza, la gerencia de Corpoelec en el estado Lara «no responde por sus trabajadores, no dan respuestas y desconocen a la organización sindical».



Los despiden sin causa justificada

Resaltó que en Corpoelec Lara realizan despidos injustificados sin los debidos procedimientos.



«Son más de 150 trabajadores que despidieron, lo que fue la reducción más abismal en los dos años de pandemia y en esta semana van cinco trabajadores despedidos de manera injustificada sin pagarles sus jubilaciones», denunció.



Por esa razón Mendoza informó que realizarán una asamblea para «forzar» una mesa de trabajo, «ya que nuestros trabajadores están a la deriva. Estamos agotando las vías conciliatorias».



Advirtió que si los trabajadores no son escuchados y atendidos planean organizarse para exigir sus derechos con protestas de manera pacífica.



Por último, Mendoza hizo un llamado a la inspectoría del trabajo para que se responsabilice por los trabajadores, «que reconozcan al sindicato de Trabajadores Eléctricos de Lara» y se realice una mesa de trabajo entre ellos, la inspectoría del trabajo y las autoridades de Corpoelec, para dar repuestas a esta situación.

