Zulia: Muro de contención en Catatumbo tiene un boquete de más de 100 metros

30-05-22.-El secretario de infraestructura de la gobernación del estado Zulia, Alfredo Márquez, informó que la ruptura del muro de contención a la altura del kilómetro 43 de la vía de El Guayabo a Encontrados, del municipio Catatumbo, ocasionó un boquete de más de 100 metros.



Márquez explicó que el muro de contención comenzó con una filtración, pero con las lluvias no resistió y se rompió, incidiendo gravemente en las afectaciones por desbordamiento en las comunidades aledañas.



Aseguró que por instrucciones de la Gobernación del estado Zulia se construyó 4 mil metros lineales de muro para evitar que la comunidad de Encontrados quedara totalmente afectada.



No obstante, resaltó que no se trata de reforzar el muro, sino de construir uno nuevo para evitar futuras situaciones similares.



«Si no solucionamos la problemática del Kilometro 43 inmediatamente, el río Zulia va a tener un nuevo cause», manifestó.



También informó que las aguas desbordadas del río Zulia desembocan en el caño Caimán, el cual presenta un taponamiento que evitó que las aguas corrieran libremente.



«Hicimos una limpieza en ese caño y liberamos 2.2 kilómetros del canal para que desemboque al Lago de Maracaibo, lo que permitirá que bajen los niveles de agua».



Asimismo, dejó saber que no solo quedó afectado el municipio Catatumbo por las intensas lluvias; sino también el municipio Colón, que tiene una problemática desde hace más de 4 años por desbordamiento, refirió.

