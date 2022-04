Trabajadores de Industrias Diana Valencia exigen por salarios, reactivación de planta y sus derechos

Protesta de trabajadores de Industrias Diana Valencia Credito: LID

23-04-22.-Cumplimiento de beneficios contractuales, salarios dignos, nivelación de tablas salariales y reactivación de la planta exigieron, este jueves 21 de abril, los trabajadores de la Industrias Diana en Valencia. Son parte de las luchas que se llevan a cabo en Carabobo como la de los trabajadores de las industrias Alpla, Inlaca, entre otras.



Los trabajadores con pancarta en mano se apostaron frente a las puertas de la compañía, ubicada en la zona industrial de Valencia. Esta empresa fabricante de productos alimenticios se encuentra parada más de cuatro meses, por supuesta realización de mantenimiento.



De acuerdo a los trabajadores, la fecha de arranque de operaciones era en enero de este año, pero pasados casi cuatro meses no tienen ninguna información sobre su futuro. Allí se cuenta con una fuerza laboral de aproximadamente 970 personas, entre trabajadores de las áreas de producción y administrativas, quienes se encuentran en total incertidumbre.



“Todo es una vaciladera, nadie nos da respuesta, no tenemos uniformes ni buenos sueldos” denuncian los trabajadores, además declaran que “nos están incumpliendo con una serie de beneficios. No nos están entregando los mercados como debe ser. Las tablas salariales que escogieron fue la de menor ingreso”. Además, el contrato colectivo está vencido desde el 2009.



La empresa encuentra bajo la administración del Estado desde el 2008, pero nunca ha estado en mano de los trabajadores como pretende hacer creer el discurso oficial, sino que es conducida directamente por la propia burocracia del gobierno, con directores nombrados directamente desde Miraflores.



Es por ello que, de manera cínica, el día anterior a la protesta de los trabajadores de la planta de Valencia, el presidente de Industrias Diana, Félix Romero, declaraba vía Twitter que había sostenido “un encuentro con los nuevos integrantes del Consejo Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (CPTT)” de las Industrias Diana, y lo peor de todo es que señalaba que “el encuentro se realiza en beneficio de la fuerza obrera y tiene como fin avanzar en las políticas productivas”.



Todo este descaro, cuando la planta de Valencia se encuentra totalmente parada, y con sus trabajadores recibiendo paupérrimos salarios y sus derechos violados.



Los trabajadores declararon que mantendrán las manifestaciones y protestas hasta tener una respuesta de parte de la empresa, pues no pueden seguir pasando mengua junto a sus familias y sin saber sobre el futuro de la planta, pues desde la gerencia de la empresa como desde el Gobierno hacen oídos sordos a sus reclamos.



En el estado Carabobo son diversas las empresas en que los trabajadores se encuentran peleando por salarios igual a la canasta básica, la restitución de las convenciones colectivas y demás derechos conquistados en años de lucha. Lo hacen los trabajadores del sector privado de las industrias del plástico Alpla, los de la industria de alimentos Inlaca, también lo hacen los de Aragua como los trabajadores de la empresa productora de papel sanitario ex Kimberly-Clark, entre muchas otras. Lo que plantea la urgente necesidad de coordinación de las distintas luchas y golpear con un solo puño en la región.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 253 veces.

La fuente original de este documento es:

LID (https://www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-de-Industrias-Diana-Valencia-exigen-por-salarios-reactivacion-de-planta-y-sus-derechos)