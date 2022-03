La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que se registraron dos sismos en Valencia, estado Carabobo.



El primer sismo fue de magnitud 2.8 y se registró a las 4:48 am, mientras que a las 5:00 am se repitió la actividad sísmica con una magnitud de 3.1.



Los eventos transcurrieron con apenas minutos de diferencia. Hasta ahora, no se reportan daños ni afectaciones en la vía pública.