Más de 4 mil trabajadores del sector de salud de Guárico no han cobrado la quincena

22-03-22.-Más de 4 mil trabajadores del sector de salud del estado Guárico llevan más de 20 días esperando pago de quincena, después de la intervención de la Dirección Regional de Salud, en la que se encontraron irregularidades con nominas paralelas que llevo a la detención de 11 personas, entre ellas su exdirectora.



Lenín Ortega, trabajador de este sector, denunció que llevan un poco menos de mes esperando por el pago de su quincena, por lo que decidieron acudir a la institución exigiendo repuesta sobre esto.



“Lo que está sucediendo acá es que los trabajadores tanto activos como jubilados no han cobrado por especio de un mes, imagínate tú con esta crisis y el problema que tenemos que no percibimos el sueldo”.



Ortega señaló que lo ocurrido en la Dirección de Salud en Guárico no puede seguir perjudicando los sueldos de los trabajadores que no tienen como cubrir sus gastos diarios de alimentación y traslado.



Agregó que “es que aquí hubo una situación de una presunta corrupción administrativa que ellos exponen eso, pero eso no es causa para que los trabajadores paguen la consecuencia”.



Eva Páez, otra de la afectadas, manifestó que esperan una repuesta inmediata para cubrir cuentas pendientes que tiene en su hogar.



“Necesitamos que se nos dé una respuesta favorable sobre nuestro sueldo porque mucho dependemos de esa quincena, sobre todo medicamentos, comida que lo más que necesitamos ahorita porque el pasaje muchas veces lo tenemos que solventar caminando”.



Páez denunció que esta situación se extiende a todas las nóminas del Estado que están siendo investigadas por las autoridades competentes.



“No es nada más aquí en San Juan, es a nivel de todo Guárico, el problema interno que hayan tenido no es problema de nosotros, el problema de nosotros es nuestra quincena porque para eso hemos cumplido, sobre todo durante la pandemia no se ha parado, se ha seguido laborando, entonces por qué no nos cancelan, lo queremos que no cancelen nuestros sueldos”.



Se reúnen autoridades con gremios y sindicatos de salud

Por su parte Quintín González, Vicepresidente del Colegio de Enfermería en Guárico, y quien fue uno de los voceros en la reunión entre gremios, sindicatos y autoridades de la Dirección de Salud, exigió a la nueva directora Rosa Vásquez, que haga todo lo posible para pagar la quincena ya que los trabajadores dependen de este sustento.



“Hay que buscar los mecanismo que permitan al Ministerio de Salud pagar de forma inmediata o que busquen los mecanismos alternos que permitan cancelar nuestra quincena, aquí hay muchos trabajadores que necesitan de sus salarios”.



González declaró que por esos actos de corrupción que han sido denunciados durante muchos años, no se les puede parar la quincena a los trabajadores.



“Eso es muy fácil venir aquí y decir que la DGCIM vino a intervenir la Dirección Regional, muy bueno, lo felicito, pero esos actos de corrupción que presuntamente se llevaron a cabo en la Dirección de Salud, nosotros los trabajadores lo hemos venido denunciando desde hace muchísimos años y nadie no ha parado”.



Cabe destacar que durante una reunión entre las partes, las autoridades informaron que ellos no pueden hacer nada con los salarios de los trabajadores, porque las nóminas están siendo investigadas por la gran cantidad de personas que están incluidas en ellas cobrando, por lo que se desconoce si los sueldos serán cancelados esta semana.

