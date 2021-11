Carabobo: Trabajadores activos y jubilados tomaron las calles contra la pulverización del salario

Credito: LID

11-11-21.-Cansados de los salarios de hambre, este miércoles 10 de noviembre, más de 200 trabajadores activos y jubilados salieron a las calles de Valencia exigiendo aumento de sueldos al nivel de la canasta básica porque no pueden vivir con 3 dólares al mes.



La protesta se realizaba en simultáneo con las que se llevaban a cabo en otros estados del país.



Eran trabajadores del sector salud, docentes, de la Universidad de Carabobo, empleados y jubilados de la administración pública del estado, trabajadores pensionados de Pdvsa y Pequiven que se concentraron en la avenida Cedeño con Bolívar de Valencia para exigir salarios y jubilaciones dignas al nivel de la canasta básica familiar que les permita cubrir sus necesidades básicas de alimentación y medicinas.



Los motivos sobran para que los trabajadores protesten. Durante la protesta los empleados públicos de la gobernación denunciaron que desde hace tres años no se actualiza el contrato colectivo, por lo que exigen que sea revisado y se ajusten las cláusulas a la realidad económica del país. Denuncian que tras la aplicación del memorando 2792, emitido por el gobierno de Maduro en 2018, quedaron cercenados los beneficios de los trabajadores establecidos en la contratación colectiva.



La situación como aberrante denuncian porque cada vez que se acerca la quincena saben que no podrán llevar ni alimentos a sus hogares, mostrando sus pancartas pedían respeto a su dignidad al recibir entre $3 y $20 dólares al mes.



Uno de los trabajadores, Xavier Flores, técnico de registro del área COVID-19 de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia, denunciaba que al no poder sobrevivir ni mantener a su hijo de siete años con los tres dólares al mes que gana, dedica parte de su día a ejercer labores como vigilante, por el que le pagan 60 dólares, como recogió el reporte de El Carabobeño.



En la protesta también participaron docentes, quienes aseguraron que desde el inicio de las clases presenciales registran dificultades para movilizarse hasta las instituciones educativas, no solo por el déficit de transporte, también se lo atribuyen a la falta de recursos para pagar el pasaje. Denunciaban que por los salarios de hambre gran cantidad de docentes han dejado las escuelas para pasarse al sector informal para poder sobrevivir, produciéndose una gran ausencia de maestros en las escuelas y denuncian al gobierno de Maduro por esa situación.



Los trabajadores pensionados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) y trabajadores de la Universidad de Carabobo también manifestaron su rechazo a las condiciones en las que se mantienen por la falta del pago del Fondo de Pensiones y aseguraron que continuarán las protestas hasta tanto logren sus objetivos.



Si las autoridades no toman cartas en el asunto, los trabajadores de la administración pública no van a detener sus protestas y se mantendrán en pie “y en resistencia por nuestra vida, nuestra familia y nuestra salud” declaraba una de las representantes del sector salud. Se espera que las protestas continúen desarrollándose con más fuerza en los próximos días.

