Encuentran más sobrevivientes del naufragio en Delta Amacuro

08-10-21.-Una persona que prefirió no identificarse por temor a represalias, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que el pasado viernes por la noche fueron rescatados tres nuevos sobrevivientes del naufragio registrado en la barra de Mariusa, cerca de la comunidad warao Nabasanuka, en Delta Amacuro.



De acuerdo con esta persona, el naufragio ocurrió el pasado jueves 30 de septiembre. Uno de los motores fuera de borda se apagó y una gran ola volteó el bote que iba desde Trinidad y Tobago hasta Delta Amacuro, en Venezuela.



Un joven sostuvo a una niña de 12 años de edad en una pimpina y ambos flotaron desde ese momento hasta el viernes a las 10 de la noche, cuando un grupo de indígenas pescadores los rescataron.



De camino, hallaron a una tercera persona: una chica indígena que estaba aferrada a unas malezas flotantes y ramas de árboles. Los tres están con vida y en buen estado de salud.



Esta fuente dijo que en este bote iban la mamá y la hermana de 10 años de edad, de la niña que hallaron con vida. El nombre de la señora desaparecida es Grisel Lattinez.



Los familiares en Trinidad y Tobago están angustiados, pero esperanzados a la vez. Exigen al gobierno de Delta Amacuro seguir las búsquedas de nuevos sobrevivientes.



Hasta ahora han sido hallados con vida 7 personas: 5 hombres (entre ellos un trinitario), una mujer y una niña de 12 años de edad. Oficialmente las autoridades no han hecho referencia a este suceso en Delta Amacuro, un silencio que genera más angustia entre los familiares de los reportados como desaparecidos.





Parte de la comisión mixta gubernamental que partió el pasado domingo 3 de octubre hasta Nabasanuka, ya retornó el pasado martes a Tucupita. No obstante, se desconoce algún balance sobre el naufragio por parte de estos entes.

