(VIDEO) Gobernador Lacava anuncia que dio positivo por Covid-19 por cuarta vez

24-09-21.-Rafael Lacava, gobernador del estado Lara, informó este viernes 24 de septiembre que contrajo el coronavirus por cuarta ocasión."Todavía no me he podido reponer de este p*to covid, que me volvió a dar, pero pronto estaré con ustedes. Cuarta vez. Volveré", expresó en un video publicado en su cuenta de Twitter."De repente como q me tengo q cuidar un poquito más en medio de la gente. Pero saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis 4 hijos y el otro este pueblo q me llena de alegría cada vez q estoy con el", escribió en la red social.