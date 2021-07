(VIDEO) Gobernador Lacava anuncia que dio positivo por Covid-19 por tercera vez

06-07-21.-El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció la noche de este lunes que había dado positivo por Covid-19 por tercera vez."Ustedes pueden creer que es la tercera vez que me da COVID-19; y aquí estoy todavía", dijo entre risas en un video publicado en su cuenta en la red social Twitter.También expresó que está celebrando porque se siente bien. "No me tumba el Covid-19; pero esta última vez que me dio el cansancio era una cosa desproporcionada, pero lo superé gracias a Dios", manifestó.Asimismo, señaló que ante la crisis en el tema del servicio de agua en Valencia, la piscina de la Quinta Carabobo, residencia del gobernador, se mantiene vacía."Yo dije que no iba a poder llenar nunca esta piscina, hasta tanto no se resolviera el tema del agua en Valencia; y como todavía no se ha resuelto la piscina sigue vacía", aseveró.