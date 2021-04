Yaracuy en alerta roja ante incremento de 2.000 % de casos de covid-19

23.04.21 - El estado Yaracuy se encuentra en situación de alerta roja ante el incremento de 2.000% en la cantidad de casos registrados en los últimos días en la entidad, por lo que en las próximas horas el Ejecutivo estadal promulgará nuevas medidas y restricciones para tratar de contener la propagación del SARS-Cov-2 en las comunidades, informó este viernes el gobernador del estado, Julio León.



El mandatario estadal mencionó que está estudiando la posibilidad de extender la cuarentena radical la próxima semana e, incluso, aplicar una cuarentena extrema con el cierre de todos los establecimientos comerciales y arreciar el cerco epidemiológico en todo el estado. El plan es tratar reducir los niveles de contagio antes que llegue a una situación crítica.



León resaltó que el aforo de plazas para atender pacientes en los centros de atención covid del estado está a 32% de llegar a su tope máximo, por lo que hay que tomar medidas urgentes para evitar que el virus rebase la capacidad de atención.



Como ejemplo, mencionó que en el ambulatorio Manuel Alcalá Medina del municipio Independencia, el principal centro de atención de pacientes en condiciones moderadas de San Felipe, en febrero ingresaron 98 personas, en marzo 297 y hasta este viernes, sin aún concluir abril, ya van 498 pacientes.



Indicó que uno de los factores que han hecho que las cifras se hayan incrementado sustancialmente en Yaracuy es el hecho de contar con un laboratorio de biología molecular, lo cual agiliza los procesos de detección del virus en las comunidades y por ende las estadísticas. También el aumento de las jornadas de pesquisas incide, por cuanto se logran detectar más casos a tiempo.



León hizo un publico llamado a las familias yaracuyanas a extremar las medidas de bioseguridad, en cuanto al uso permanente del tapabocas, desinfección de todas las áreas del hogar, mantener distanciamiento social y no salir de sus casas si no es estrictamente necesario.



Alcalde de Sucre contagiado



El gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, informó que el alcalde del municipio Sucre, Luis Duque, dio positivo a covid-19.



El funcionario había sido recientemente acusado por el Ministerio Público por discriminación al colocar carteles en algunas casas que informaban sobre la presencia de pacientes con covid-19.



Dijo León Heredia que el funcionario se mantendrá en aislamiento preventivo, recibiendo el correspondiente tratamiento.



Es la segunda vez que el mandatario local sufre de la enfermedad, la primera vez fue a mediados de 2020.



Duque a través de su cuenta en la red social Instagram dejó el siguiente mensaje: “Quiero informales que desde hoy entro en cuarentena radical, recibiendo el resultado positivo para Covid. Más que nunca Conciencia y más conciencia en cada hogar, me quedaré en casa por mi salud, la de mi familia y la de cada uno de ustedes. Saldré de esta batalla para seguir trabajando con amor a mi pueblo.Aferrado a mi Dios y mi Divina Pastora”, reza el post.