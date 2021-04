(VIDEOS) Denuncian estrategias del gobierno colombiano en Arauquita para retener a familias desplazadas por narcoparamilitares en Apure

04.04.21 - “No nos dejemos usar para el show mediático que se está armando desde Arauquita, del departamento colombiano de Arauca y bajo las órdenes del gobierno narcotraficante de Iván Duque”, alertó este domingo el alcalde del Municipio Páez del estado Apure, José María Romero.



“Nos preocupa ver cómo después de casi 5 días, desde Colombia se presiona para que la gente no retorne”, denunció la autoridad municipal de la población fronteriza venezolana con el vecino país, zona que fue usada recientemente por grupos irregulares narcoparamilitares colombianos que forzaron el desplazamiento de familias hacia la población de Arauquita.



Los incidentes ocurrieron tras el ataque con minas caseras contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que sufrió 4 bajas de soldados patriotas, pero que logró abatir a varios terroristas y desalojar del territorio nacional al resto de los grupos armados criminales colombianos.



El alcalde venezolano, desde el paso fronterizo de La Victoria, expresó que posee información fidedigna de que las autoridades colombianas prohíben salir a estas familias, reteniéndolas en los albergues que montaron para presentar la situación como “emergencia humanitaria”.



Además, las propias familias denuncian que se ha hecho un “cerco sanitario”, supuestamente por COVID-19, que es contradictorio a las acciones que han ejecutado en este tema contra venezolanos, para mantenerlos en Arauquita contra su voluntad.



“Tenemos información de los moradores que quieren retornar y ya se han dado cuenta que se ha superado el miedo y quieren volver a sus pueblos”, reveló, al denunciar que se busca la forma de mantener en el lado colombiano a la población venezolana que fue desplazada por los irregulares, para usarlos como excusa para justificar cualquier cosa.



Informó a los pobladores y residentes de su municipio, que ya está todo preparado y organizado para que la comunidad retorne a sus hogares.



A partir de este lunes se apertura la vialidad La Victoria-El Nula-Guasdualito, desde las 7:00 am a 7:00 pm, para que la población pueda circular y espera que las autoridades colombianas faciliten el traslado de vuelta de los venezolanos a sus sitios de origen.



A la fecha, tras los ataques explosivos contra las unidades militares venezolanas, varias familias que fueron obligadas a huir hacia Arauquita han retornado a suelo nacional y recibido el apoyo de la FANB y el Estado Bolivariano. Pero otras continúan retenidas contra su voluntad en los supuestos albergues instalados en el lado colombiano.



“Aspiramos que esta práctica antidemocrática no se imponga para mantener a la gente retenida y mediáticamente mantener el ataque contra la Revolución Bolivariana”, reclamó el alcalde.



Las declaraciones de la autoridad municipal en la frontera venezolana, fueron destacadas por los ministros para la Defensa y Comunicaciones, Vladimir Padrino López y Freddy Ñáñez, respectivamente, así como por el Comandante Estratégico Operacional (CEO-FANB), Remigio Ceballos, a través de sus cuentas en las redes sociales.