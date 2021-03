Con 700 unidades tributarias multarán a quien no utilice la mascarilla en el municipio Sucre, estado Miranda

23 de Marzo - La alcaldía del municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, emitió un el decreto que le permite a la municipalidad aplicar multas de 700 unidades tributarias a los ciudadanos que no utilicen debidamente la mascarilla y de 1.700 unidades tributarias a los transportistas que permitan el ingreso a las unidades a personas que no la porten adecuadamente esta protección, en las cinco parroquias que conforman la jurisdicción.

La información la dio a conocer el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Avalos, quien indicó que a aras de cuidar la salud de la ciudadanía se ha tenido que tomar acciones contundentes para evitar la propagación del covid-19 y su variante brasileña. “Lamentablemente hemos tenido que tomar una acción drástica, estamos emitiendo el decreto 03-20-21, el cual nos da la facultad de imponer multa con 700 unidades tributarias a los ciudadanos que no estén utilizando el tapaboca correctamente y de 1.700 unidades tributarias a los conductores del transporte público que permitan el ingreso a las unidades a personas que no porten esta protección”. Tenemos que cuidar nuestras vidas, no puede ser que siempre tenga que intervenir las autoridades para imponer sanciones”. Expresó Rangel Avalos

Acotó que en vista del aumento de los casos de contagio, su gestión municipal ha incrementado las labores de limpieza y desinfección en las calles y de la jurisdicción, así como charlas de prevención a la ciudadanía para que tomen conciencia de la gravedad de la situación.