APR-PCV exige respeto ante la mención: "Animalitos del monte, entiendan"

20 de noviembre de 2020.-

En Barinas esta semana la Alternativa Popular Revolucionaria tuvo rostro de mujer, Lisett Alegría, Candidata Voto Lista en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Comenzó Alegría exigiendo respeto ante la mención de "ANIMALITOS DEL MONTE, ENTIENDAN", hecho por uno de los candidatos del partido de gobierno, "Quiero comenzar exigiendo respeto a la militancia, a las bases, a las masas, al electorado, al pueblo por el llamado hecho por un candidato del partido de gobierno que llamó "Animalitos del Monte" a quienes pedían respuestas por el tema del gas y la gasolina. Es un improperio, un insulto a la propia inteligencia del pueblo y digo que esto no fue más que lo que ellos discuten en privado y el subconsciente lo elevó en público, es lamentable que sus simpatizantes se hayan sentido agredidos por el llamado "ANIMALITOS DEL MONTE, ENTIENDAN".

De igual forma la candidata lista del PCV manifestó que lo expuesto anteriormente forma parte de la desnaturalización en el discurso: "Es una desnaturalización de todo lo que nos aqueja y más ahora con la ola de privatización de nuestras empresas nacionales, empresas que fueron nacionalizadas por Hugo Chávez, tal es el caso aquí en Barinas del gas, donde un privado quiso hacerse de la distribución del gas en el Estado Barinas, cobrando en dólares el hidrocarburo".

Cabe destacar, dijo Alegría, que el Gas y la Gasolina entre otros son parte de las reservas del estado y solamente el estado tiene la potestad de explotar y distribuir los hidrocarburos: "Se nos dificulta entender cómo un privado se hace del gas y publicita abiertamente su negocio, ante ello exigimos al señor gobernador de Barinas, que adelante las investigaciones ante el Ministerio Público y nos diga a los barineses cuál es el expediente, qué número tiene ese expediente, por cuanto ese es un documento público".

La candidata del Gallo Rojo manifestó, en ese mismo orden de ideas, que en Barinas son muchos los casos de privatizaciones y mencionó el caso del Matadero de Pedraza (Fribarsa): "Fribarsa fue privatizado y está en manos de una empresa de alguien, que debe ser amigo de los amigos, los trabajadores están siendo despedidos masivamente por reclamar las medidas sanitarias para el momento de la matanza, las cuales deben estar bajo la observación de veterinarios porque las enfermedades en animales pueden trasmitirse a humanos y por pedir salubridad en el lugar de trabajo los despiden".

Asimismo se preguntó Lisett Alegría en manos de quién está Fribarsa, por cuanto los precios de la carne en las carnicerías son bastante elevados, por el orden de los 2 millones de bolívares y en algunos, muchos casos el precio es en dólares por lo que solicitó al gobernador del Estado Ingeniero Argenis Chávez, se pronuncie ante esta situación que afecta a las familias barinesas: "El Gobernador en su campaña electoral dijo que había carne suficiente para toda Barinas, pero con esta privatización es difícil que la proteína llegue a las mesas del pueblo barinés, aún siendo un estado productor de carne. El matadero Pedro Pérez Delgado está privatizado y no vimos en qué momento pasó este matadero a manos privadas por ello exigimos, desde el PCV, respeto y consideración al pueblo barinés y la consideración es porque los salarios no nos permiten adquirir la proteína".

Prosiguió Alegría con el tema de las privatizaciones y en este caso se trasladó al Municipio Pedro Manuel Rojas donde existe una finca ocupada por 35 familias con terrenos municipales de 2 y 3 hectáreas y el Alcalde no se pronuncia en beneficio de los campesinos: "En la Finca El Cairo en el Municipio Rojas, hay terrenos municipales con 35 familias, quienes tienen 18 meses luchando para poder producir y alimentar no solo a su familia, sino también a la comunidad y no saben qué pasa con el Alcalde, que en vez de entregar las tierras legalmente a los campesinos, quiere entregárselas a un terrateniente que ostenta casi 30 fincas en el estado, aún cuando el comandante Chávez dijo que las tierras son para que las trabaje el pueblo y no los terratenientes, desde el Partido Comunista expresamos nuestra preocupación y exigimos ponerle coto a esta ola de privatizaciones en Barinas, el sentimiento del pueblo lo vamos a discutir y vamos a llevar a la AN, nuevamente exhortamos al señor gobernador, a que exprese ante la opinión pública el adelanto de las investigaciones sobre la privatización de las empresas públicas en el estado, no podemos entregar al capital lo que recuperó Chávez, por ello desde la APR-PCV, exigimos al alcalde de Rojas que haga lo propio si es en realidad un alcalde revolucionario y no se olviden del pueblo que los llevó donde están".

Para finalizar Lisett Alegría candidata voto lista en la tarjeta del Gallo Rojo acotó que quienes se agrupan en la APR llevaran a la AN todas estas inquietudes y harán respetar las leyes del Poder Popular que son el basamento legal para la creación de un estado socialista, por ello llamó al pueblo barinés y venezolano a votar en la tarjeta del PCV, por candidatas y candidatos que llevarán la voz del pueblo al parlamento nacional.