Argenis Chávez le lanza la bola al Gobierno Nacional

12 de noviembre de 2020.-

La rueda de prensa de la Alternativa Popular Revolucionaria en el Estado Barinas esta semana estuvo a cargo del profesor Oscar Rodríguez candidato lista a las elecciones del próximo 6 de diciembre.

Rodríguez comenzó su alocución con la frase del Comandante Carache: "Somos la vida y la alegría, en tremenda lucha, contra la tristeza y la muerte" y prosiguió que la APR se convertirá en la luz de la esperanza porque la misma trasciende el plano electoral, en busca de una patria nueva.

La derecha, el gobierno y el gran capital

"Queremos decirle a este pueblo mil veces engañado y traicionado por las élites, que si hay esperanza y a través de este proceso electoral podemos construir las alternativas necesarias para superar la dramática situación que estamos viviendo".

A juicio de Rodríguez, quienes acompañan a la APR están viviendo las mismas circunstancias que vive el pueblo a diario, porque también son pueblo y no forman parte de las y los privilegiados, quienes muestran una cara distinta ante los medios de comunicación y RRSS pero gozan de los privilegios que no tiene el pueblo.

"Vivimos día a día la dramática situación social, de los malos servicios públicos, la situación alimentaria, es decir, la caotización del país, por ello en nuestros contactos diarios casa a casa, le decimos al pueblo que nos acompañen a construir juntos la esperanza para una Venezuela mejor y de justicia social".

Oscar Rodríguez manifestó que son una alternativa ética frente a un gobierno incapaz de ponerle freno a la corrupción que carcome a las estructuras del estado y además la APR es una alternativa frente a los candidatos del gobierno que vienen dando un giro neoliberal en su discurso y accionar, dejando a la derecha sin palabras, pues profesan el mismo discurso.

También señaló que en este país se abandonó el discurso y protagonismo del pueblo y la idea acuñada por el Comandante Chávez de mandar obedeciendo al pueblo: "en estos momentos tenemos voz de mando pero no se sabe qué intereses debemos obedecer, pero además somos una Alternativa frente al llamado a la abstención hecho por la oposición desde Miami, España y otros países".

Asimismo Rodríguez fue enfático al señalar a la derecha privilegiada, guerrerista, sionista e inhumana: "La derecha piensa más en sus intereses particulares y en los intereses del gran capital, que en los intereses del pueblo, lo cual claramente quedó demostrado con las elecciones en Estados Unidos que produjo fracturas dentro de la oposición venezolana, dejando claro sus fuertes vínculos con el gran capital norteamericano y lo vimos en los escándalos de corrupción como el Cucutazo y el pago de honorarios a través de coimas, incurriendo en desviaciones éticas acrecentando el sufrimiento del pueblo venezolano.

"Desde la APR, expresada en la tarjeta del Partido Comunista decimos que si hay esperanza, que entendemos toda la rabia manifestada por el pueblo en el encuentro casa por casa y le decimos al pueblo que lo peor es quedarnos en la casa, callados, es necesario canalizar la esperanza para construir las alternativas que nos permitan dar una solución a esta dramática situación social que vivimos los venezolanos".

Doradogas

Rodríguez fue enfático al señalar la situación pública y notoria de la empresa Doradogas, la cual forma parte del giro neoliberal en todos los sectores "Nosotros no nos caemos a engaños, aún cuando sorpresivamente el gobernador Argenis Chávez dice no estar enterado de la situación, nos llena de preocupación y no creemos por cuanto esto forma parte de un patrón de entregarle a la empresa privada los servicios públicos, pero además nos preocupa cuáles fueron las ordenes nacionales que autorizaron el funcionamiento de esta empresa y el gobierno se ha convertido en una lucha de factores de poder que no se ponen de acuerdo y caotizan la administración pública". Por ejemplo el contrato para una bombona de 10 kg a un precio de 35 dólares y la recarga de la misma bombona en 5 dólares.

Gobierno Nacional secuestra tarjetas

Igualmente Oscar Rodríguez expresó que en este momento, los dirigentes y militantes del partido Patria Para Todos (PPT), están nucleados en la tarjeta del Gallo Rojo, por cuanto el gobierno nacional secuestró su tarjeta para confundir a la gente y llaman a militantes, amigos y simpatizantes a votar en la tarjeta del Gallo Rojo PCV donde participan los legítimos militantes de ese partido, inspirados en las ideas de Maneiro y a los cuales hoy el gobierno nacional les arrebató su tarjeta de forma ilegal.

Propuestas de la APR en la A.N

Rodríguez señaló las propuestas al llegar a la Asamblea Nacional pensando siempre en la dramática situación de hambre del pueblo venezolano y la inclemencia de no tener gas, los constantes cortes eléctricos, problemas con el agua, con la gasolina: "La A.N tiene tres funciones básicas, la legislativa, la contralora y el debate público de los grandes problemas, esa es una de las funciones y esperamos tener el 6-D una A.N que exprese la pluralidad política, ideológica y social del pueblo y se convierta en el centro del debate para la construcción de Alternativas frente a la situación que estamos confrontando".

Declaró Rodríguez que la APR propone tres grandes debates, donde los resultados sean puntos de agenda legislativa y agenda de contraloría como son: "la crisis alimentaria, de salud y de servicios; la producción nacional articulada con los salarios donde diputadas y diputados actuaremos defendiendo los salarios y las prestaciones pulverizadas, en contra de la liberación de precios, donde el gobierno debe dar el Golpe de Timón al giro neoliberal del país e impulsar una alternativa económica basada en la economía social y la organización del pueblo para la producción y el tercer debate sería el tema de la corrupción y la contraloría señalados claramente por Rafael Uzcátegui cuando habla sobre el enriquecimiento producido por altos dirigentes del gobierno, cosa que se pudo evitar con una contraloría eficaz por parte de la A.N, restituyendo la función contralora de ese organismo para combatir la corrupción".

Expuso Rodríguez que es necesario un abordaje sistémico de la corrupción, tomando en cuenta y haciendo una reforma integral a la administración pública con miras a una mayor transparencia y dándole autonomía al Poder Judicial con capacidad para sancionar a los corruptos.

Igualmente señaló que la corrupción es un problema educativo y cultural: "La tesis del más vivo es un germen de la corrupción, por ello proponemos un plan o una política nacional que combata a la corrupción en todos sus aspectos".

Al traste las tradiciones navideñas

"Nos pronunciamos en torno a los aguinaldos depositados en estos días a los trabajadores, no cubren para nada la necesidad de que el pueblo siga con sus tradiciones navideñas y esos aguinaldos son parte de la pulverización del salario y denunciamos que la crisis la estamos pagando los asalariados y llamamos al gobierno a rectificar y dar el Golpe de Timón a su política regresiva en torno al aumento salarial".

Vota Gallo Rojo

La Alternativa propuesta por la APR-PCV, es un estado eficiente junto con el Poder Popular administrando los servicios, por ello el llamado es salir a votar este 6 de diciembre y sellar el compromiso con el país en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, de tercero y a la izquierda, donde aparece el Gallo Rojo.