(VIDEO) Noche de terror vivieron habitantes en Táchira causado por torrenciales lluvias

11-11-20.-Una noche de terror vivieron los habitantes en el municipio Junín, tras la crecida del Río el Carapo.Todo comenzó con la caída de una ligera lluvia la tarde de este sábado 07 de noviembre, pero poco a poco el torrencial fue aumentando y el agua no disminuía pasanda la tarde, según reseñó el diario Táchira Noticias.El rugir del Río, alertó a muchos habitantes sobre el crecimiento de su caudal, pero tan sorprendente que a los minutos, el agua cubría las calles de la localidad, sin que dejara de llover para aliviar el temor de muchos lugareños.Pasadas las 8 de la noche, el lodo comenzó a alcanzar las viviendas, en algunos sectores más cercanos al río, los troncos comenzaron a arrastrar vehiculos y casas.Pero la pesadilla no terminaba, hasta horas de mañana, cuando la luz del sol reveló el gran estrago causado por la inundación.El desbordamiento del Río en su camino, se llevó parte de 10 viviendas, entre ellas el hogar de Marina Carrero Fernández de 75 años y su hija, Mayra Pérez Carrero de 34 años.María Carreño Fernández, de 75 años de edad, y su hija, Mayra Pérez Carreño. Ambas fueron arrastradas por las aguas.Las aguas provocaron numerosos destrozos, captados en videos difundidos por usuarios de la red social Twitter, en los cuales se puede observar cómo las aguas ingresaron a las casas y arrastraron todo tipo de objetos, incluso automóviles.En ambas zonas, desde el Protectorado como la Gobernación del Estado, estuvieron presente evaluando el daños, y atendiendo a aquellas familias que en medio de la tragedia esperan escuchar que serán ayudadas.Diversas organizamos no gubernamentales y del estado, unieron sus fuerzas para solicitar ayuda para quienes un mes antes de la navidad lo perdieron todo, y que la desesperanza comenzó a cobrar vida en cada familiar afectada.