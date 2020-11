Entre gente y cantos arrancó la campaña en Barinas

9 de noviembre.-

Entre gente y cantos arrancó la campaña electoral del Partido Comunista de Venezuela en Barinas, la cual contó con la participación del pueblo, candidatas y candidatos de la Alternativa Popular Revolucionaria expresados en la tarjeta del PCV.

La populosa comunidad de la urbanización José Antonio Páez, mejor conocida como Los Pozones, dio la bienvenida a candidatos y candidatas que recorrieron sus calles y avenidas, llevando el mensaje de esperanza y canalizando el descontento popular.

Con mucha alegría, los habitantes de la comunidad salían de sus casas al encuentro de Alejandro Linares, Alexis Yánez, Cleotilde Rodríguez, Deiby Rivas, Joel Valero, Gustavo Saavedra, Yasmín Pinto, Lissett Alegría, Oscar Rodríguez, Xiomara García, Elibanio Uzcátegui, María Hernández, Elides Caro, Linda Ruiz, Hugo Rojas, Mariana Ruiz y Lida Silva, para plantear su apoyo a una Alternativa patriótica y que defienda sus derechos en la Asamblea Nacional.

Las y los candidatos de la APR-PCV manifestaron que es con el contacto directo con las comunidades, con la población, con los hombres y mujeres de Barinas, que van a trabajar en función de buscar salidas y hacer las propuestas necesarias a los problemas de cada comunidad, manifestaron que, aquellos burócratas que se quedan encerrados en sus oficinas, no caminan la calle, no visitan las comunidades, no conversan con el pueblo, nunca sabrán dónde están los problemas para buscar las soluciones.

Al finalizar el recorrido, se hizo un pequeño acto de cierre con cantos y con el mensaje de candidatos y candidatas quienes llamaron a salir a votar este 6 de diciembre por la tarjeta del Gallo Rojo. El 6-D #OtroGalloCantará.