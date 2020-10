Candidato Gustavo Saavedra: "Pedro Carreño, no me digas que le temes a los comunistas"

9 de octubre de 2020.-

(Prensa APR-Barinas).Ayer jueves, la Alternativa Popular Revolucionaria consignó las postulaciones de los candidatos uninominales de los circuitos 1 y 2 del estado Barinas ante el CNE, cumpliendo así con las pautas dictadas por el organismo comicial para las elecciones del 6-D.

Las y los candidatos Gustavo Saavedra y Yasmín Pinto del Circuito 2 y Deiby Rivas, Cleotilde Rodríguez, Alexis Yánez, María Hernández, Elides Caro y Joel Valero del Circuito 1 acreditados en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, se hicieron presentes desde tempranas horas para cumplir con los requisitos de Ley.

En esta ocasión Gustavo Saavedra principal del Circuito 2 o eje andino, en nombre del conjunto de candidatos que componen la APR, en el estado Barinas dijo: “Esto es importante para comuneros, campesinos, trabajadores, mujeres y el pueblo en general para que pueda decidir este 6 de diciembre quién llevará su voz ante el parlamento nacional, por ello nuestro llamado al pueblo es salir a votar este 6 de diciembre”.

También indicó: “Es importante retomar los caminos que hemos emprendido en años de lucha y hoy se ven diezmados ante las políticas entreguistas, antilaborales, políticas económicas liberales y la entrega de nuestros recursos al capital privado tanto nacional como extranjero”.

Acotó Saavedra que es necesario reconquistar las políticas sociales alcanzadas con el comandante Chávez y que han sido entregadas al gran capital y llamó al pueblo de Barinas y Venezuela a expresarse este 6 de diciembre en la tarjeta del Gallo Rojo.

Para finalizar hizo un llamado al diputado Pedro Carreño, a no evadir el llamado al debate hecho por el Buró Político del Comité Central del PCV (https://prensapcv.wordpress.com/2020/10/07/carta-publica-del-pcv-al-diputado-pedro-carreno/): "Así como tuvo la valentía de expresar la frase 'la infeliz declaración del PCV', tenga también el coraje de aceptar el reto. Nosotros en el PCV asumimos con gallardía nuestras responsabilidades, no somos valientes sólo ante la prensa, sino que enfrentamos nuestras ideas en cualquier terreno, demuestre su valentía Pedro Carreño, no me diga que le teme al debate con los comunistas y si eso es así deja mucho que decir de quien se muestra como peleador ante los medios”. Puntualizó.