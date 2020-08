Comando de la Fuerza Armada Venezolana derriba aeronave del narcotráfico que sobrevolaba el estado Zulia

31.07.20 - El Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), durante labores de patrullaje y escudriñamiento, logró inmovilizar una aeronave destinada al tráfico ilícito de drogas en el estado Zulia, informó el jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Alberto Matheus.



"En estado Zulia, funcionarios del CODAI durante labores de patrullaje y escudriñamiento lograron inmovilizar una aeronave destinada al tráfico ilícito de drogas, además de la inutilización de una pista no autorizada ubicada en el sector Río Negro, municipio Jesús María Semprúm", señaló Matheus en la red social Twitter.



Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre el material incautado en la referida aeronave.



De acuerdo a cifras del CODAI, desde la expulsión de Venezuela de la Oficina de la Administración Federal de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 2005, lograron neutralizar 191 aeronaves destinadas al transporte de drogas.



Colombia y, principalmente, los Estados Unidos intentan vincular al Gobierno venezolano con el tráfico de drogas, el presidente Nicolás Maduro ha reafirmado su batalla constante contra este tipo de prácticas ilegales.



El Gobierno venezolano reiteró en diversas ocasiones que hace frente al narcotráfico y que no permitirá que su territorio sea utilizado para paso de drogas.



Sin embargo, el pasado 26 de marzo el Departamento de Justicia de EEUU acusó al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, de estar vinculados a una trama de tráfico de drogas; así como ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.



El Gobierno de Donald Trump realizó esta acusación un día después de que el Gobierno venezolano presentara unas presuntas pruebas sobre la conspiración de EEUU y Colombia para ejecutar el asesinato de Maduro y otros funcionarios del Ejecutivo.





Con información de Sputniknews