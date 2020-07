Personal del Hospital Victorino Santaella en los Teques temen ir a trabajar por miedo al contagio

20-07-20.-El personal de cocina y de mantenimiento del Hospital Victorino Santaella de Los Teques, en el estado Miranda, no asistió este miércoles a cumplir con sus labores por miedo a enfermarse de coronavirus.

Así lo informaron los familiares de las personas que están recluidas en el centro asistencial, reseñó el portal regional El Tequeño.

Denunciaron que este miércoles no se presentó el personal, por lo que a la hora (10:30 am) no habían recibido alimentos y se observaba la preocupación en las caras del los galenos.Hasta media mañana los pacientes no habían recibido alimentos, reseñó el medio regional El Tequeño.

"Escuché que el personal de cocina, mantenimiento e incluso de enfermería se niega a asistir por miedo a contraer coronavirus", dijo al medio Virginia Torres, una ciudadana que tiene a su esposo en el hospital.

Asimismo, aseguraron que en el centro asistencial no están disponibles los insumos necesarios de bioseguridad y que cada día son más los pacientes contagiados del virus que asisten al centro, nombrado centinela, para recibir atención.

"Son pocas las enfermeras que están trabajando y no han dado comida, ni ha pasado el personal de mantenimiento. dijo una ciudadana.

Cabe mencionar que la pasada semana la presidenta del Colegio de Enfermas de Caracas, Ana Rosario Contreras, manifestó su preocupación por la protección sanitaria de los trabajadores del gremio a medida que se anuncian nuevas unidades e infraestructuras para atender el covid-19. Necesitamos insumos, equipos de protección personal para evitar contagiarnos". manifestó.