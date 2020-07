(AUDIO) Zulia: Denuncian incumplimiento de cuarentena y normas de prevención en Maracaibo y San Francisco

03-07-20.-Eduardo Labrador, diputado al Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), alerta que la situación por la pandemia de coronavirus en la entidad occidental es "muy grave y delicada", en vista del aumento de casos detectados y fallecidos en las últimas semanas.

Denuncia que en Maracaibo y San Francisco no se cumplen con las normas de prevención en los hoteles destinados para la cuarentena de connacionales que regresan al país.

"Hemos observado que han tomado los hoteles, repletos de ciudadanos, y hemos tenido denuncias de ciudadanos que son aislados, pero no se cumple el procedimiento, no reciben insumos ni tratamientos necesarios, y esas personas se van porque no hay condiciones; y no hay control", expresó en entrevista con Vanessa Davies, para Unión Radio.

El legislador regional propone que se afinen las estrategias y programas de prevención en materia de salubridad, principalmente en el mercado Las Pulgas y reorientar el plan de concientización hacia los ciudadanos para evitar el contagio.

"La solución no es bloquear la ciudad a las 12 del mediodía, donde el problema de combustible persiste, las fallas de electricidad; todo eso afecta las posibilidades de vivir dignamente, esa no es la solución", manifestó.

Sobre los casos comunitarios el Zulia hasta el pasado miércoles se registraron 54 nuevos casos de los cuales 33 están relacionados al foco del Mercado Las Pulgas; 5 fueron del municipio San Francisco, 4 de Rosario de Perijá, 4 en Machiques de Perijá, 3 en el municipio Mara; 3 en Baralt, uno en Catatumbo y uno en "Jesús Enrique Lossada".

