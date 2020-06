Maracaibo: “Entre los 25 detenidos por alterar el orden público en Las Pulgas, 8 tienen covid-19”

El gobernador del estado Zulia Omar Prieto. Credito: Panorama

11.06.20 - Ocho de las 25 personas que resultaron detenidas “por alterar el orden público” --el pasado lunes 25 de mayo—por el cierre indefinido del mercado Las Pulgas “están positivos con covid-19”.



Así lo dio a conocer --este lunes 10 de junio—el gobernador Omar Prieto al ofrecer detalles sobre el balance total de los contagios en la región zuliana que – hasta ahora—suman 183 en total.



En esa oportunidad, la GNB reportó que “un grupo de líderes negativos lanzó objetos contundentes (piedras) a las Unidades de Contención Activa por lo que inmediatamente se hizo necesario el empleo de los medios de orden público para restablecer el orden deteniendo de manera infraganti a las 26 personas por los actos vandálicos”.



La autoridad regional hizo referencia a aquellas personas y a sus familiares que se han negado a cumplir con el protocolo sanitario de aislamiento por contagio de covid-19. Recalcó que “todo aquel que dé positivo no puede resistirse a ser recuperado con tratamientos por el Estado”.



“Todo el que salga positivo en la PCR tiene que aislarse. Tiene que ir a un sitio para el aislamiento (un CDI o un hotel), no puede quedarse en su casa contagiando al resto de su familia”, enfatizó.



Dijo que la mayoría de los casos son “importados” de Colombia, de personas que se están regresando por “las trochas” para no someterse al control epidemiológico en los Pasi (Puestos de Apoyo Social Integral) donde ahora deberán pasar “entre 17 y 20 días de cuarentena” para poder llegar a su casa, y otros “porque están trayendo mercancía de Maicao”.



Reiteró que todas esas personas que sean ubicadas en los pasos ilegales serán detenidas y puestas a la orden del Ministerio Público.



Prieto también informó sobre la detención de tres hombres por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) – este martes 9 de junio—en el sector La Burra del municipio Mara por trasladar personas por los pasos ilegales desde Colombia hacia Venezuela.

