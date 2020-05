Monagas: militar negó gasolina para emergencia y embarazada murió

17 de mayo de 2020.- Una mujer de 18 años de nombre Yaleidis López resultó muerta en el momento en el que iba a parir. La gestante tenía preeclampsia, el jueves 14 de mayo acudió al ambulatorio de Aguasay en el estado Monagas con dolores de parto, pero por su condición no pudieron atenderla y la remitieron al Hospital Manuel Núñez Tovar; el traslado se retrasó por falta de gasolina.

La jóven murió el 15 de mayo en la madrugada mientras paría en el hospital de Maturín, luego de estar en el ambulatorio antes mencionado en el que convulsionó, la atención en este ambulatorio fue imposible por la falta de insumos, una situación por la que atraviesan muchas parturientas en el país. El traslado que le pudo haber salvado la vida no pudo realizarse a tiempo porque el teniente encargado de la estación de servicio no le permitió llenar el tanque de gasolina a la ambulancia del centro asistencial, según denunciaron los familiares de la víctima.

Luisa Guatarasma, abuela de Yaleidis denunció ante diversos medios de comunicación digital que a su nieta le dieron dolores de parto el 14 de mayo y que el médico ordenó su traslado apenas la vio convulsionar. El doctor les dijo que no podía atenderla y le entregó un informe al chófer de la ambulancia para que lo presentara en la estación de servicio y así le llenaran el tanque, algo que no ocurrió tras horas de diálogo con el efectivo de la Guardia Nacional (GN). “Al chófer lo tuvieron un buen rato esperando y cuando logró explicar que se trataba de una emergencia, el militar le dijo que no sabía si realmente era así, porque no era médico para determinarlo. Así pasaron tres horas y en ese tiempo, mi nieta se complicó en el ambulatorio sin que los médicos pudiera hacer algo”.

La lamentable situación intentó ser solucionada de manera individual por familiares y vecinos de López. Un primo de Yaleidis buscó una camioneta particular a la que le colocaron un colchón en la parte de atrás para acostarla. Así hicieron parte del traslado, porque el vehículo se quedó sin gasolina en El Furrial. Allí, los familiares pidieron ayuda y lograron llegar hasta el Hospital Doña Felicia Rondón, desde donde se completó el traslado.

“La ambulancia llegó al hospital de Maturín cuando era de madrugada y dada la emergencia, la llevaron de una vez a la sala de partos. A mi nieta le dio una trombosis en plena labor de parto, la cabeza del bebé quedó asomada y los médicos tuvieron que hacer mucho esfuerzo para que lograra nacer”, detalló Guatarasma, quien mencionó que el bebé está recluido en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

La familia de Yaleidis quiere que se investigue el caso y que las autoridades militares del estado tomen cartas en el asunto, pues quieren evitar que algo similar le ocurra a otra madre en Aguasay, que está ubicado a 40 minutos de Maturín. “Hoy nos tocó a nosotros, no sabemos quién puede ser mañana y eso debemos evitarlo”, expresó.

En Aguasay, el pueblo está conmocionado y triste, se suman a la petición de la familia, porque aseguran que esta no es la primera vez que niega combustible para un caso de salud. Luis Guzmán, habitante de ese municipio, dijo que ese mismo día llegaron tres emergencias más al ambulatorio que tampoco fueron trasladadas hasta el hospital de Maturín por falta de combustible.

Uno de esos casos, agregó, es el de un niño que se cayó desde una mata de mango y se fracturó la cadera. Los padres lo llevaron hasta el comando de la Guardia Nacional para que viera que era una emergencia y, presuntamente, el mismo efectivo se negó a despacharles en el momento sino que lo pospuso para el día siguiente. “El traslado se realizó porque los vecinos donaron un litro cada uno y así sus papás pudieron llevarlo hasta Maturín”, indicó Guzmán.