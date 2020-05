(VIDEO) Premian a pescadores de Chuao con motores de lancha e implementos de pesca

09.05.20 - Este jueves el gobierno del presidente Maduro entregó a pescadores de Chuao en el estado Aragua, implementos para la pesca, informó el ministro del poder popular para la agricultura productiva y tierras Wilmar Castro Soteldo.



El ministro afirmó que Chuao pasó a ser en la historia el pueblo heroico y épico que defiende la Patria en cualquier circunstancia por lo que expresó su orgullo para los habitantes de esta costa del estado Aragua.



"En extrema agudeza económica, no nos escondemos, con lo poco que tenemos hemos venido, no venimos a ofrecer yates, ni un motor por persona", dijo al entregar 10 motores de 40 HP para lachas, 50 chalecos salvavidas y 10 cajas de anzuelos a la asociación única de pescadores de Chuao, Los Compas.



Castro Soteldo en compañía del gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, explicó que el acto de defensa de la patria del pueblo de Chuao ante los planes de invasión y golpe de Estado contra Venezuela, debe trascender en lo humano; en el trabajo, en la voluntad y la hermandad.



Pidió a pescadores realizar una propuesta de producción que permita destinar un porcentaje (10%) de la pesca a los distintos programas de alimentación del Estado. Destacó, Ferias del Campo Soberano y Programa de Alimentación Escolar, entre otros, "no es un pago, es una compensación de los equipos entregados".



"Esto se lo manda el presidente Nicolás (Maduro) hay que cuidarlo y preservarlo y faltan más, tenemos poco y vamos a distribuirlo entre todos, la mejor forma para que rinda, es que nos organicemos", reiteró el titular agrícola.



