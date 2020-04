Carta a Lacava: No fue Contrabando, es una Gran Injusticia

13 de abril de 2020.-

Según carta enviada a nuestro buzón electrónico, el pasado 6 de abril funcionarios de la Policía de Carabobo adscritos al municipio Los Guayos, detienen en Valencia (otra jurisdicción) a Ángel Alberto Hernández, José Gregorio Sosa y Darwin José Vázquez quienes se encontraba en casa de la ciudadana Nazareth Zambrano, paciente renal crónica y quien debía realizarse la diálisis y por lo que el amigo de la familia Sosa le llevo algo de gasolina en (1) un bidón.

Nazareth del Carmen Zambrano, esposa de Ángel Alberto Hernández, a quien el Gobernador de Carabobo se refiere como delincuente junto a José Gregorio Sosa Barrios y a Darwin José Vasquez en vídeo masivamente difundido como "golpe al contrabando de gasolina" el pasado 6 de abril 2020, asegura que es una injusticia someter al escarnio público a personas honestas, luego detenerlos y procesarlos sin siquiera tener las pruebas de la presunta investigación y seguimiento que se debió realizar.

"El hecho es que en mi casa cuando Sosa me trajo la gasolina un vecino llamado Franklin Pineda pidió que vendiera gasolina a lo que se respondió que se trajo algo para poder tener para la movilidad de pacientes renales ya que son 3 veces a la semana, al poco rato aparecieron unos funcionarios llevándoselos detenidos, (..). Posteriormente aparecen otros bidones y la noticia institucional protagonizada por el gobernador.

Para Nazareth Zambrano es un Gran acto de Injusticia y espera que el gobernador Lacava rectifique y revise bien el caso y se haga justicia liberando y aclarando ante la opinión pública el montaje en el que lo hicieron participar condenando a unos trabajadores inocentes.

Actualmente los tres ciudadanos están detenidos en el Comando de la policía de Carabobo del municipio Los Guayos.

El caso lo asignaron al Tribunal 6to. de Control, Juez: Carlos Fernández.

Vea la carta aquí:

Carta al Gobernador del estado Carabobo

Ciudadano Gobernador Rafael Lacava.-

Mi nombre es Nazareth del Carmen Zambrano, soy la esposa de Ángel Alberto Hernandez, a quien usted se refiere como delincuente junto a José Gregorio Sosa Barrios y a Darwin José Vasquez en el vídeo que se hizo público por las redes sociales.

Sr. Gobernador, a usted le echaron un mal cuento, en nuestra familia pensamos, que a usted lo ENGAÑARON y usted cometió una GRAN INJUSTICIA.

Yo, soy paciente Renal Crónica, desde hace 8 años y mi estado de salud se ha visto deteriorado producto de esta enfermedad. Es mi esposo Ángel Alberto, mi compañero desde hace 30 años, de quién recibo apoyo es el quién me traslada con su carrito a realizarme el tratamiento de Diálisis, en la Unidad de Diálisis Karen Sur de Valencia.

Sr. Gobernador, a los pacientes nos piden apoyo y colaboración en la Unidad diálisis, con combustible y que se requieren para las bombas de agua, para poder atender a los pacientes con las que se realizan los tratamientos a los pacientes; es el caso, que dada la situacion que se ha venido presentando con la gasolina, pues el personal nos solicita el apoyo de combustible, mi esposo siempre ha sido un colaborador de la Unidad de diálisis.

Yo conozco a Sosa desde hace muchos años, pues el trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de Valencia, y él, era quien hacia la inspección en mi vivienda, por la situacion de riesgo en la que se encontraba. Desde entonces, se construyó una amistad con él y mi familia, lo conozco como un hombre honesto, trabajador y colaborador.

Debo informarle Sr. Gobernador que en fecha 06/04/20 yo debía trasladarme a realizarme mi acostumbrada diálisis , tratamiento que me realizó tres veces a la semana, como le digo es mi esposo quién me traslada y me espera 3 o 4 horas mientras culmina mi tratamiento diálisis . El día que ocurrió el hecho, en el que detienen a mi esposo, a Sosa y a Wilmer; mi esposo se encontraba conmigo en mi casa, me tocaba dializarme ese día, pero no podíamos trasladarnos pues no teníamos nada de gasolina, fui yo Sr. Gobernador quién le solicite a Sosa apoyo, que si podía conseguirnos un poco de gasolina, para poder asistir a mí dailisis y aportar un poco a la Unidad de Diálisis , es así como él llega a mi casa ubicada en el Barrio Antonio José de Sucre, Parroquia Candelaria, del municipio Valencia y nos apoya con un poco de gasolina.

En ese momento, se acerca el Sr. Franklin Pineda quién es mi vecino y le pide a Sosa, que le venda un poco de gasolina, Sosa le responde: "Yo no vendo Gasolina, solo estoy apoyando a la señora, porque requiere ir a su diálisis" El sr. Franklin Pineda se marcha, y al poco rato, cuando Sosa y Darwin se retiran, son abordados por dos funcionarios de la Policía de Carabobo. Es importante destacar, que los funcionarios están adscritos a la Comandancia de la PC del Municipio los Guayos.

Nos resulta muy extraño, que los funcionarios, se llevarán detenidos a mi esposo, a Sosa y a Darwin hacia otra jurisdicción y no reportaran el caso a la Comandancia de la PC que se encuentra en Santa Rosa.

Mi esposo, es un hombre honesto y humilde, quién ha levantado a su familia, con su profesión de herrero y así lo conoce y sabe la comunidad en la que residimos hace más de 24 años y ellos pueden dar fe, de cuál ha sido el comportamiento de nuestra familia en la comunidad.

De igual forma, pacientes de la Unidad de Diálisis y personal médico pueden dar fe, de que mi esposo ha sido un colaborador de esa unidad, cuando se le ha requerido el apoyo.

Ni mi esposo, ni Sosa, ni Darwin son delincuentes y mucho menos pertenecen a ninguna banda traficante de gasolina Sr. Gobernador.

Por eso insistimos en que a usted lo ENGAÑARON quienes le informaron sobre esta supuesta banda, y de que le venían haciendo un minucioso seguimiento.

Si esto es cierto, y como usted menciona en el vídeo, que ellos realizaban dos y tres viajes al día y le venían haciendo un seguimiento minucioso, debe existir al menos un vídeo, fotos de ellos en alguna bomba de servicio surtiendo gasolina, algún reporte de esa investigacion, si como a usted le dijeron que ellos hacían dinero con ese mal negocio, donde está el dinero mal habido? Que cantidad de dinero, tenían al momento que los funcionarios policiales se lo llevan detenido? Otro elemento que se puede ver en el vídeo, es que hay tres bidones con supuesta gasolina, y yo me pregunto, de dónde salieron esos otros dos bidones, cuando al momento que los dos funcionarios ingresan a mi vivienda y se meten hasta en los cuartos, no consiguieron absolutamente nada, y solo se llevan un bidón donde teníamos el poco de gasolina con el que nos estaba apoyando Sosa? Todas esas preguntas nos las hacemos en nuestra casa y se la hacemos a usted también Sr. Gobernador.

Hoy, cuando puedo ponerme en pie, me atrevo a contar lo sucedido, porque estuve presente en el lugar donde se dieron los hechos, pues esperaba ser trasladada a realizarme la diálisis.

Sr. Gobernador, hoy mi esposo y dos personas más, han sido imputados con cargos muy delicados y se encuentran privados de su libertad.

Y yo, quedó totalmente desprotegida y con un problema de salud, que no sé si pueda seguir llevando sola.

A usted Sr. Gobernador, alguien le echo un mal cuento, alguien lo ENGAÑO! y usted, estamos seguros que queriendo poner orden en el estado, ante la situacion del Virus y la problemática de la gasolina, pues no indagó bien y ha cometido un ACTO DE INJUSTICIA exponiendo públicamente y privando de su libertad a mi esposo, a Sosa y a Darwin, además de afectar a toda una familia, en un momento como el que estamos atravesando en nuestro país y donde el pueblo la tiene bien difícil, para acceder a la justicia, medicamentos y servicios de salud, por todo el Boicot que atraviesa el país.

Cometer un error es de humanos, rectificar es de sabios, Yo cometí un error, haber pedido apoyo a José Gregorio Sosa para poder trasladarme y no sabe lo arrepentida que estoy por eso, jamás pensé, que por alguien ayudar a otra persona se le castigará privandole de su libertad y exponiendolo ante la opinión pública de esa forma, tirando la moral de tres personas al lodonal. Equivocarse es de humanos , rectificar es de sabios Sr. Gobernador.

Sr. Gobernador, le pido desde mi condición de Mujer humilde y enferma, revise bien este caso, y se dará cuenta que aquí, se ha cometido como le repito un GRAN ACTO DE INJUSTICIA. Solo espero que se imponga la justicia y que Triunfe la verdad, porque toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, sin embargo, ya mi esposo, Sosa y Darwin son culpables ante la opinión pública, cuando son expuestas de esa forma. ¡JUSTICIA!

Link de Lacava en instagram: donde segura que son delincuentes y donde aparecen tres bidones que no estaban al momentos de llevárselos detenidos en casa de la señora Nazareth en municipio Valencia:

https://www.instagram.com/tv/B-qBmKDp5Pa/?igshid=6ozxrs62tcaf