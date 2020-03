Vecinos denuncian precarias condiciones de vida y servicios, agudizadas por cuarentena en municipios del estado Sucre

No llegan las cajas CLAP, escasean alimentos, no expenden alimentos a adultos mayores solos en los mercados (por orden de un alcalde), falta gas doméstico y cocinan con leña, no hay efectivo ni medicamentos. Alcaldes estarían asumiendo actitudes provocadoras hacia el pueblo.

Vecinos de la urbanización Charallave, en el municipio Bermúdez, estado Sucre, denuncian las pésimas condiciones en que se encuentran como comunidad, toda vez que la cuarentena relacionada con el Coronavirus ha agudizado la situación previa de precariedad en que estaban, pues desde enero no les llega el mercado del CLAP, como también desde hace bastante tiempo llevan cocinando a leña ya que están siendo privados del gas doméstico.

En algunos otros municipios del estado la situación no es distinta. En el Municipio Montes, específicamente en la población de Cumanacoa, por orden del alcalde Tomas Bello, los comercios no le pueden vender alimentación y otros productos a los adultos mayores (pese a que algunos sde encuentran solos sin quien les pueda asistir).

Sin tomar en cuenta la obligación que tienen los gobernantes de atender necesidades vitales de la población como la alimentación, la atención a la salud, el respeto a derechos de servicios públicos de agua, gas, electricidad y otros, de nuevo, las altas autoridades del gobierno regional del Edo Sucre, dejan en evidencia que sería una política reiterada de su gestión, de privar a los sectores más vulnerables de servicios básicos para la vida, lo que se agrava todavía más en medio de la situación de pandemia, a juzgar por los testimonios de personans de las comunidades.

Con la cuarentena no consiguen dinero en efectivo, ni comida, ni medicinas, siendo que hay un alto porcentaje de personas de la comunidad que son ancianos y discapacitados, pues muchos de los jóvenes han emigrado a países vecinos. El gobernador Edwin Rojas cuando aparece por Carúpano es para “tirarse la foto”, se quejan los denunciantes. Así mismo la alcaldesa Nircia Villegas.

Tanta indolencia, desidia y corrupción parece una provocación al pueblo, opinan los vecinos: “Pareciera que las autoridades están buscando que salgamos a la calle a protestar, cosa que la vamos a tener que hacer, pues es preferible que nos repriman luchando a que nos maten de hambre y mengua en nuestras casas”. De esta manera opinó un adulto mayor de la urbanización Charallave, que por ahora prefiere mantener su identidad en el anonimato.

Finalizan llamando a todas las poblaciones del estado Sucre afectadas por esta conducta despreciable de los gobernantes, a unirse a través de las redes sociales para expresar su malestar y denunciar tal política antipopular y hambreadora, que consideran parte de un brutal paquetazo que ha venido aplicando el gobierno nacional.

Este clamor vecinal debe ser tomado en cuenta y atendido a tiempo, antes de que se desencadenen situaciones indeseables en medio de la ya difícil situación creada por la pandemia del Covid-19.