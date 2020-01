Trágico accidente vial en Barquisimeto deja 5 personas fallecidas un herido en estado grave

Credito: EU

27-001-20.-Cinco personas, entre las cuales se encuentra un menor de edad, resultaron muertas y un herido de gravedad dejó un accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a los 1 y 50 de este domingo en Barquisimeto luego que dos vehículos colisionaran y se incendiaran

en el sitio, reportó El Universal.



A esta hora aún no se tienen mayores detalles sobre el trágico siniestro ocurrido en la avenida Ribereña, al sur de la ciudad, cuando de acuerdo a algunos testigos uno de los autos saltó la isla y chocó contra un vehículo que se desplazaba en sentido contrario.



De inmediato se desató un incendio y a pesar de la intervención del cuerpo de bomberos que llegó al sitio poco después, resultó imposible rescatar a las 4 personas que viajaban en el mismo carro entre las cuales, al parecer, se encontraba un menor de edad.



El comandante Víctor Montero, director del Cuerpo de Bomberos de Barquisimeto quien confirmó el fallecimiento de 4 personas en el sitio, explicó que en el accidente se encuentran involucrados dos vehículos una modelo Aveo y un Optra.

Pasadas las 3 y 30 de la tarde aún se desconocía la identidad de las víctimas y no se tenían mayores detalles sobre el siniestro.



Se pudo conocer que en el Aveo venían 4 personas entre ellas , presuntamente, el menor de edad, y según testimonios en el lugar señalan que el Aveo habría perdido el control saltó la isla y se estrelló contra el Optra que se desplazaba en sentido contrario y en donde venía una pareja.



Hasta ahora no se tiene la identificación de las personas, solo se sabe que el herido

grave fue trasladado al hospital central de Barquisimeto y la quinta víctima falleció en el trayecto al centro asistencial.



Por su parte el director de protección Civil Luís Mujica confirmó el fallecimiento de las

personas al resultar calcinadas y el ingreso de una de las víctimas presentando lesiones graves, al hospital Central Antonio María Pineda.