Anzoátegui: habitantes de Barcelona claman por servicio de agua, llevan días sin el vital líquido

40 dólares por una cisterna en Anzoátegui Credito: Archivo

24 de octubre de 2019.- Sectores de la ciudad de Barcelona, del estado Anzoátegui llevan ocho días sin agua. La población carece de lo elemental para asearse y las tareas propias de la cocina. Por un camión cisterna están cobrando 40 dólares. Hidrocaribe, hasta ahora se hace el desentendido, no da ninguna explicación y menos esperanzas a los sufridos usuarios. Las autoridades, gobernador y alcalde, brillan por su ausencia y eso ya es habitual; como si no existiesen o fuesen convidados de piedra.



Ayer en la Urb. Urdaneta y Nueva Barcelona, se produjo una reunión y asistieron voceros de Hidrocaribe, hablaron de bombas dañadas y no dieron señales que el servicio sería restituido. Uno de esos funcionarios, con evidente desconocimiento de la realidad y lleno de prejuicios, falto de sensibilidad y sindéresis, calificó a quienes por aquí vivimos como gente “de alta clase social”. La realidad es que esos 40 dólares, precio de una cisterna de agua, es el triple del ingreso mensual de quienes por aquí habitamos, donde de paso predominan personas de la tercera edad o para mejor decirlo ancianos. Esa recomendación de acudir a las costosas cisternas, por encima de nuestras posibilidades, es una insinuación demasiado sospechosa y digna de investigación



Estamos pidiendo socorro, tanto como el pueblo chileno.