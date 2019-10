Zulianos reportan en promedio más de 10 horas sin electricidad

4 de octubre de 2019.-

Desde la noche del jueves a la fecha, los zulianos promedian más de 10 horas sin electricidad, y en donde ha llegado el servicio el tiempo se les va en zozobra, calor y el dolor de cabeza de los "bajones".

"La electricidad se fue ayer a las 10.00 de la noche y es hora (11:30 am) que no llega. Es decir, ya llevamos 13 horas sin electricidad y nada que vuelve (este viernes)", dijo, desesperada, Mariela Quintero, en las redes sociales.

Otra interrupción del servicio eléctrico, en horas de la madrugada, dejó sin luz buena parte de los municipios Maracaibo y San Francisco. Vecinos de las comunidades denuncian que aún siguen sin electricidad.

"La luz se fue casi a las 12:00 de la medianoche, llegó unos 15 minutos y se volvió a ir. Esto es una locura, no se puede vivir así con tantas calamidades", contó Juan Bríñez.

En La Limpia, varias comunidades reportan que el fluido aún no regresa desde la noche del jueves. En La Macandona el servicio eléctrico sigue sin retornar, ya cerca del mediodía de este viernes 04 de octubre.

"A esta hora 7:54 am desde anoche a las 12 am sin luz. Pero, veníamos de racionamiento de 6 a 11 pm y veníamos de la anterior avería de 8:00 am hasta 3:00 pm (…) ahora otra vez sin electricidad", dijo molesto en twitter Dimas Sánchez.

"Ya tenemos 16 horas sin luz en el Milagro. Que desastre, ahora vivimos de avería en avería y nada que solucionan este problema de la electricidad", señaló la usuaria Betty Gómez.

Ayer, a las 11:30 de la noche, la Corporación Eléctrica (Corpoelec) Zulia informó en su cuenta en twitter: "En estos momentos se realizan las maniobras para el arrmado de la Torre de transmisión Línea Rincón-Cuatricentenario".

En otro mensaje detalló: "Labores de reparación de la torre de transmisión línea a 138KV Rincón–Cuatricentenario".

Pero, temprano este viernes 04 de octubre la empresa indicó: "Desplegado equipo técnico para normalizar el servicio eléctrico en los circuitos de la costa occidental, luego de presentarse avería en el Sistema Eléctrico".