(VIDEO) Táchira: Ciudadano venezolano denuncia a una cadena de supermercados al no aceptarle bolívares en efectivo

11 sept. 2019 - El supermercado Garzón de las Vegas de Táriba, estado Táchira, no reciben los billetes del cono monetario venezolano, así lo denunció este martes 10 de septiembre un ciudadano quien intentó cancelar una compra en la caja del establecimiento.“A mí me pagan con esto, es lo que me entrega el banco y aquí no lo quieren aceptar porque no tienen personal, ni máquinas para contar este montononón de billetes”, manifestó el señor el cual mostró las pacas de billetes a través de un video que circula por las redes sociales.Calificó esta acción como “triste”, al tiempo que mostraba los artículos que esperaba comprar con el dinero.