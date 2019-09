Habitantes en La Guaira prefieren caminar antes que pagar Bs.1.500 …aunque se queden sin zapatos

Credito: LVV

03-09-19.-A tener que caminar están expuestos los habitantes de El Guamacho, Puente de Jesús, La Cabrería, Ciudad Amarilla, porque el único chofer que quedaba les está cobrando Bs.1500.



Recuerdan que el sueldo es Bs. 40.000 y no les daba para el pasaje anterior, “mucho menos para el que pretende cobrar. Prefiero caminar que pagar Bs. 1.500. A quién se le ocurre aumentar el pasaje, cuando el sueldo se quedó estancado”, expresa Marcos Méndez, habitante de La Cabrería.



“Nunca habíamos ttenido una situación económica tan catastrófica. Jamás se había ganado menos de un dólar quincenal. Las empresas públicas y las privadas deben solidarizarse con sus empleados, pues no es justo esperar por un decreto presidencial mientras el pueblo muere de hambre”.



Resalta que entiende la situación país, pero que los choferes deben ser conscientes y no cobrar más de lo establecido en Gaceta, ya que “ellos se benefician del pueblo y de continuar especulando llegará el momento cuando nadie utilizará sus servicios”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 253 veces.

La fuente original de este documento es:

LVV (http://laverdaddevargas.com/24/prefieren-caminar-antes-que-pagar-bs-1-500-aunque-se-queden-sin-zapatos/2019/09/03/)