Cocuy “puyado” el arma silenciosa que está cobrando vidas entre los larenses

01-07-19.-El cocuy de penca, bebida artesanal originaria de la región centro-occidental de Venezuela, muy comercializada en el estado Lara, especialmente en estos tiempos donde se ha vuelto una alternativa por los altos costos de los diferentes licores, se convirtió en tema de preocupación tanto en los larenses como en el interior del país ante los casos de muertes por el consumo del cocuy debido a la alteración del mismo.



La muerte más reciente fue el pasado viernes 20 de junio. El barbero Luis Alberto Peña (21), convulsionó después de que, en una fiesta en Bobare, ingiriera cocuy con formol. Pasó tres días internado en el Hospital Central y según el parte médico, Peña estaba envenenado.



Al igual que el caso citado anteriormente, existen diversos sucesos de intoxicación, envenenamiento y convulsiones a raíz de la ingesta del cocuy, autoridades a través de investigaciones informan que el licor es mezclado con alcohol de alta pureza, metanol, benzol, gramoxone, formol y hasta kerosene.



¿Es culpa de los productores de cocuy?



Rito Jiménez, Diputado del Consejo Legislativo del estado Lara, manifestó que los productores de cocuy elaboran la bebida con mucha satisfacción, trabajo y cuentan con la aprobación de una ley creada por el entonces presidente Hugo Chávez “ellos lo hacen con la aprobación de una ley que existe que la creó el presidente Chávez, que es producir cocuy artesanal, y allí Sanidad siempre ha estado pendiente de eso”, afirmó Jiménez.



Jiménez sospechó que cuando el cocuy cae en otras manos es donde pudiera existir una maniobra, no por parte de los productores, “allí no es donde está la maniobra, con los productores, la maniobra es ¿dónde va y quiénes distribuyen? Llámese tasca, licorería, casa, tú pasas por cualquier casa y dice “venta de cocuy”, allí es donde sanidad debería o debe ponerle cascabel al gato, porque el productor lo hace bien”.



Asimismo, el Consejo Legislativo está presto en defender a los productores de cocuy, los cuales son los primeros señalados ante los acontecimientos presentados últimamente con la bebida, ya que los distribuidores finales son los que pudieran tener el gran problema.



Exdirector regional de salud opina sobre el tema



El Doctor Ruy Medina, exdirector regional de salud del Estado Lara, mencionó que es relativamente fácil evitar los hechos que han venido ocurriendo con respecto a las muertes por el consumo del cocuy.



“Los cuerpos de seguridad del estado, deben allanar, irrumpir, clausurar, cerrar, llámalo como tú quieras, el asunto es eliminar físicamente todos esos alambiques clandestinos, que se han desarrollado en los últimos años en Barquisimeto particularmente y en general en el estado Lara” acotó.



El doctor Medina resaltó que hace unos días iba transitando por las calles y pudo apreciar gente vendiendo en pequeñas mesas el cocuy en plena avenida, a su vez hizo un llamado a la colectividad de no comprar licores que no estén procesados directamente por el ministerio correspondiente, en este caso el Ministerio de Salud, donde se otorgan todos los sellos y garantías de que la bebida procede de productores confiables.



¿Qué componentes se usan para adulterar el cocuy y cuáles son los efectos en el organismo?



Han sido los diversos componentes que se usan para adulterar la bebida, sin embargo, según el Doctor Medina, el alcohol metílico es el ingrediente más peligroso “nosotros consumimos en las bebidas y son hechos con alcohol etílico, que sufre por supuesto las degradaciones respectivas o los procedimientos químicos necesarios para convertirlo en un alcohol que se puede ingerir”.



“Pero, el alcohol metílico si es consumido en cantidades altas puede producirte, primero, la muerte por intoxicación o lo que es peor, dejarte ciego, porque lesiona el nervio óptico, entonces tú puedes quedar vivo pero imagínate una persona de 30 años que por estar ingiriendo ese tipo de bebidas con alcohol metílico quede ciego” comentó Medina.



Opinan los barquisimetanos



Todo este tema del cocuy adulterado ha generado inquietud entre los barqusimetanos, ya que cuando compran el licor están a riesgo de adquirir uno que no sea cien por ciento puro, el señor Roberto Rodríguez declaró que últimamente se han presentado muchos casos de cocuy “puyado”.



“Se escucha mucho que si le echan ácido de batería, formol, éter, es lo que dice la gente y los medios, entonces es algo muy serio, hay que tomar cartas en el asunto, porque se trata de la salud de este pueblo y las autoridades deben hacer algo, especialmente sanidad” hizo saber Rodríguez.



De igual forma, otro ciudadano de que responde al nombre de Mario Ruíz declaró que sanidad junto a los organismos de seguridad tiene que realizar diversos procedimientos contra las casas o puestos de venta clandestina, ya que no existe un control y es por ello que se les ha escapado a los entes competentes la situación.



“En primer lugar, sanidad debería tomar medidas con todos los sitios de venta de cocuy, ya sean establecimientos o casas donde se indique su comercialización, para que a través de comisiones se inspeccionen los lugares y se le ponga mano dura a quienes incurran a puyar la bebida, ya que es un terrible daño el que le están haciendo a las personas”, finalizó Ruiz.



¿Qué ocurrirá a futuro con las bebidas adulteradas?



A ciencia cierta no se sabe qué puede ocurrir, si aún seguirán los casos de intoxicación o muertes por ingesta de cocuy adulterado, pero en lo que coinciden los barquisimetanos es que sanidad y los organismos tomen cartas en el asunto, y de manera severa, sancionar a todos aquellos que incurran en el delito de corromper este licor, que se ha convertido en la alternativa de los guaros ante los altos costos de las demás bebidas alcohólicas, y se convierten en un blanco fácil para hechos que lamentar.

