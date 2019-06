Venezolanos abarrotaron el consulado de Chile en Maracaibo ante nuevas medidas migratorias

25-06-19.-Al menos 300 venezolanos llegaron al consulado de Chile en Maracaibo para solventar diversas incógnitas, luego de que la nación exigiera, a partir del sábado 22 de junio, la visa de turista a los ciudadanos que deseen ingresar de esa forma al país, pero al mismo tiempo extendió a todo el mundo los lugares en donde puede solicitar ese documento y también la denominada 'visa de responsabilidad democrática', anunció ese gobierno.

"Yo iba a ver a mi nieto la próxima semana. Yo no me iba a quedar allá. De hecho, yo no he vendido nada, solo quería ir unos días y ahora voy a perder el boleto", narró una marabina quien prefirió mantenerse en el anonimato.

En la larga fila estaba Lolimar Paz quien compró boleto para el 15 de julio a su hija de 14 años quien iba a Chile a visitar a su papá en vacaciones. "Ella iba a ir y antes de comenzar las clases regresaría, pero ahora no podrá. Deberían dar una prórroga para resolver, al menos", expuso.

"Además, adentro nos informaron que para obtener la visa de turista, había que demostrar un soporte desde 1.500 hasta 4.000 dólares en efectivo o 50 dólares diarios. El consul nos dijo que podría perder mi boleto", afirmó Mary Ávila, quien había comprado pasaje para julio.

Muchos como Jesy Movil, de 21 años, vendieron "todo" y para este jueves 27 de junio sale su vuelo desde Colombia. Esperaba en la cola para recibir la información nada alentadora, según aseguraban las personas que —con 'caras largas'— salían del consulado.

Movil expresó: "No dio chance de resolver. Yo tenía que salir esta madrugada a Riohacha y de ahí a Bogotá con destino a Santiago. Pasaje comprado y todas mis pertenencias. Me dicen que si quiero cambiar mi pasaje, debo pagar una multa" que puede ascender a 400 dólares dependiendo al aerolínea.

De acuerdo a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, entre los requisitos para solicitar la visa de turista, se encuentran:

El pasaporte o documento de identidad vigente hasta el término de su estadía

Acreditar solvencia económica que le permita viajar y financiar estadía

Carta de invitación de una persona natural o una empresa en Chile

Reservas de hotel cuando no tenga una persona de contacto en Chile

Para mayor información sobre como acceder a las distintas visas chilenas, dirigirse a la sede del Consulado de Chile en su ciudad o ingresar a la página web www.chile.gob.cl.