Anzoátegui: Protección Civil monitorea retracción del mar en costas de Puerto La Cruz

Paseo Colón, Puerto La Cruz.

19 junio 2010 - El director de Protección Civil (PC) del municipio Juan Antonio Sotillo, Jhonny Sánchez, informó que durante esta semana desplegaron el monitoreo preventivo en las costas del Paseo de La Cruz y El Mar, debido al retiro del agua como consecuencia del fenómeno natural bajamar.



El titular de Protección Social indicó que durante un recorrido evidenciaron que desde el pasado domingo 16 de junio, se registra la retracción del mar en las playas del Paseo Colón y Los Cocos de Puerto La Cruz, ciudad ubicada en la zona metropolitana del estado Anzoátegui.



Sánchez explicó que el fenómeno ocurre por la fase lunar. "Esta situación no representa un peligro para los pescadores o transportistas marítimos", expresó el funcionario al llamar a la población a la calma ante las informaciones no oficiales difundidas a través de las redes sociales.



El vocero agregó que actualmente no existe ningún tipo de alerta ante el retiro de las costas en la jurisdicción porteña.

"Es normal que durante este fenómeno el nivel de mar baje unos metros cada 12 horas", acotó.

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)