Guatire / Guarenas: Pedirán a Cantv no cobrar servicio fallido

17 junio 2019 - Habitantes de los municipios Plaza y Zamora (Mir) que no disfrutan de internet y telefonía fija, solicitarán a Cantv y Conatel la suspensión inmediata del cobro de estos servicios, mientras no se resuelva la falta de conexión que los afecta debido al hurto de cables que se registra en los últimos dos años y medio.



La propuesta se basa en el artículo 1.168 del Código Civil y la Ley de Telecomunicaciones sobre derechos de los usuarios.

Pese al problema las personas se han visto obligadas a cancelar los montos para no perder la línea, lo que les resulta una medida “muy injusta” por un servicio que no disfrutan.



Luis Socas, coordinador por Guatire, señaló que este fue uno de los puntos principales aprobados por las más de 500 personas que asistieron a una asamblea de ciudadanos en el Club Virgen de Fátima de Guatire, el sábado pasado.



A la convocatoria de la sociedad civil respondieron Celeste Díaz, Milena Durán, Mario Romero, Wilmer Mata y Melasio Palacios de Cantv, así como Alejandra Rondón y Henry Villafana de Conatel y María Antonieta Rangel de la Defensoría del Pueblo. No hubo representación de la Alcaldía ni el Concejo Municipal de Zamora.



A esta asamblea asistieron habitantes de Villa Heroica, Castillejo, La Rosa, El Rodeo, Valle Arriba, valle de Guatire, Palo Alto, El Ingenio, Valle Verde, Los Altos, Mucuchíes y Arara de Zamora; así como Villa Panamericana, Vicente Emilio Sojo, La Vaquera, Ciudad y Nueva Casarapa de Guarenas, entre otros.

