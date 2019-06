Gobierno de Vargas retomará reconstrucción de Parque El Agua en Caraballeda

2 junio 2019 - Como parte del plan para mejorar las condiciones de vida del varguense y continuando con las estrategias para desarrollar el turismo en la región, el Gobierno del Estado Vargas decidió retomar las actividades de rehabilitación del Complejo de Piscinas de Parque El Agua, parroquia Carballeda.La información la dio a conocer el gobernador de la entidad Jorge Luis García Carneiro quien dispensó un recorrido por las instalaciones del parque, este domingo 02 de junio en compañía del secretario de gobierno, José Manuel Suárez.Durante la supervisión, el mandatario regional informó que van a comenzar los trabajos de planificación para la reconstrucción, “nos estamos comprometiendo en dar el primer paso que se necesita para activar el Parque El Agua, este será uno de los centros turísticos más hermosos que vamos a desarrollar en el estado”, expresó.Asimismo, también manifestó que esta decisión fue tomada, luego de cortar líneas con una empresa de construcción que no cumplió con los trabajos planteados anteriormente, “es por ello que he asumido la responsabilidad y hoy tomo la administración directa del parque”, indicó el Gobernador.Por su parte, el Coronel Suárez expresó su compromiso con esta gran obra de infraestructura; “hoy me comprometo al 100%, en nombre de Dios primeramente y pa’ lante, porque la Guaira no se detiene”.