Caos y desesperación: Bancos abarrotados en Zulia por cobro de pensión

16-04-19.-El caos parece ya se ha convertido en un hábito para los marabinos que a diario hacen largas horas en los bancospara sacar un poco de dinero en efectivo. Pero hoy, Martes Santo, la situación empeoró, pues es el último día que las entidades bancarias prestarán servicio hasta el próximo lunes 22 de abril, por el asueto de Semana Santa.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario(Sudeban) informó que las oficinas financieras solo trabajarán lunes y martes de la Semana Mayor (15 y 16 de abril), desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Desde ayer, tanto los bancos públicos como privados, están abarrotados de personas en busca del preciado papel moneda.

Si estar cinco días sin actividad bancaria resulta descabellado, el anuncio del Instituto Venezolano de Seguro Sociales (IVSS), sobre el pago de la pensión este martes correspondiente al mes de mayo, por un monto de 18.000 bolívares, es aún más "alarmante" para los habitantes de la capital zuliana.

La angustia de cientos de marabinos, en su gran mayoríapersonas de la tercera edad, colapsó el Banco Occidental de Descuento (BOD) y el Banco de Venezuela ubicados en Las Mercedes, avenida Bella Vista.

Bajo el inclemente sol y las altas temperaturas, el desespero se apodera de los ciudadanos apostados en el lugar desde la madrugada para cobrar una escasa suma de dinero que, quizá, gastarán hoy mismo. Todos tratan de resistir, pues aseguran que "tener efectivo en la cartera es una de las mayores necesidades que tenemos, tanto como tener agua y comida en la casa".

Lo mismo ocurrió en el banco Bicentenario de la calle 72. Pese a que las autoridades, entre ellos funcionarios de la Sudeban, los organizaron para agilizar el proceso, decenas de personas protestaron porque se produjo un corte de electricidad que duró menos de una hora.

"¡Queremos cobrar, queremos cobrar!", gritaban desesperados, una y otra vez, en medio de la carretera.

Amanecimos aquí, tenemos hambre y sed, y ahora nos dicen que no nos pueden atender porque no hay luz, no hay puntos de venta, no hay nada, y de paso no nos quieren pagar, nosotros solo estamos exigiendo nuestros derechos", expresó una ciudadana, mientras a los demás exclamaban: "¡Nos están matando!.

Con decenas de problemas adicionales, como la falta de agua, electricidad, transporte público y la hiperinflación, el único deseo de estos ciudadanos es obtener el límite diario que puedan retirar para "tratar de estirarlo" hasta la próxima semana.