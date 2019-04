(VIDEO) Comunidades indígenas del Zulia protestaron por falta de servicios básicos. "No tenemos médicos ni medicinas"

16-04-19.-Comunidades indígenas del estado Zulia protestaron este martes para exigir la restitución de los servicios básicos en las zonas en las que habitan. Los manifestantes aseguraron que tienen más de dos meses sin servicio eléctrico, reportó elo canal digital TVVenezuela."LLevamos más de dos meses sin luz, los niños están descalzos en la calle y no tenemos médicos ni medicinas", dijo una mujer en un video donde se observan las calles trancadas por objetos quemados.Otro ciudadano indicó que Nicolás Maduro y las autoridades locales no los ayudan a solventar las situaciones que aquejan a la población."No hay medicamentos, no hay nada. Estamos comiendo yuca sola, los niños amanecen sin comer", detalló el hombre.