Zulia: Telecomunicaciones al mínimo por apagones

09-04-19.-Un apagón parece que traslada al Zulia a la edad medieval en cuanto a comunicaciones se refiere. Sin luz, las llamadas, los mensajes de texto y el envío y recepción de datos móviles operan al mínimo.



Recientemente, el presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp), Julio Cubas, aseguró que Zulia es uno de los estados más afectados en cuanto a la conectividad.



“Si no tienes energía va a ser en cascada que los demás servicios queden inoperativos o con un funcionamiento limitado”, explicó Cubas a Analítica.com, hablando del diagnóstico de los servicios que se han deteriorado en el país a partir de las fallas eléctricas que se han vivido en Venezuela durante el último mes.



Según Cubas, algunos expertos han apuntado que para el inicio del segundo apagón, que se registró el 25 de marzo, 80% de las estaciones de transmisión de telefonía móvil quedaron sin servicio.



“Esto se fue restableciendo, sin embargo, es importante recordar que 50% de estas estaciones dependen con sistemas de respaldo de energía. Estos sistemas pueden dar hasta cuatro hora, pero muchas de estas empresas por limitaciones financieras se han visto limitadas en las inversiones que han tenido que hacer en infraestructura”.



Además del Ovsp, el observatorio de Internet NetBlocks reportó que 85% de la infraestructura de telecomunicaciones del país estuvo fuera de línea debido al apagón que se generó el 31 de marzo y que afectó casi a la totalidad de Venezuela, incluyendo zonas donde ya se había recuperado el servicio tras el último corte del pasado sábado.



De acuerdo a ‘NetBlocks’, las conexiones en la mayoría del territorio nacional se encontraban “fuera de línea” y con conectividad móvil limitada. Según la data mostrada por la organización, solo el 15% de los usuarios del país poseía conectividad.



Otro problema que han generado los apagones es que las conexiones parecen depender de los sectores.



“Cuando estoy en mi casa, al oeste de Maracaibo, solo funciona Digitel, pero cuando voy a mi trabajo, en el Casco Central, tengo que ponerle la línea Movistar a mi teléfono”, declaró Vicente Fernández, comerciante.



La caída en los servicios de internet afectan directamente a los comercios y clientes, mermados por la ausencia de dinero en efectivo. Los puntos de venta permanecen caídos si no hay electricidad, a menos que en el local cuenten con un router ‘hotspot’, que funciona con el envío y recepción de datos de Movistar o Digitel en sus conexiones 3G, 3.5G y 4G LTE. Es decir, que depende de la poca estabilidad de ambas operadoras.



Movilnet, según reportes de usuarios, “está muerta”. Ni siquiera mensajes de texto pueden enviarse a través de su red según sus clientes.



El periodista Fran Monroy Moret, especializado en informática y telecomunicaciones, explicó vía telefónica a PANORAMA las razones por las cuales están fallando los servicios de telefonía e internet móvil: “En Zulia y el resto del país, el servicio no es efectivo en las mismas locaciones porque todo tiene que ver con dos cosas: la falta total o parcial de respaldo de baterías de las repetidoras y antenas”.



“Es total, a veces, cuando las baterías de las celdas son hurtadas, y la parcial, tiene que ver con la forma de darle energía a una radiobase, con gasoil, gas o agua. Como sabemos, son tres cosas que están finitas en el Zulia”, detalló.



Monroy destacó que “muchas veces la autogeneración por recarga de baterías no se logra hacer porque pasan más tiempo funcionando, es decir, sin electricidad, que el tiempo total para recargar las baterías”.



“Una batería esta para usarse por 14 horas y en Zulia han pasado 100 horas sin electricidad, y necesitas a l menos ocho para recargarse completamente. En algunos sectores llega la luz por dos o cuatro horas, entonces no hay forma que una de las baterías se recargue completamente. Mientras no hayan ciclos ocho horas con luz continuas en Maracaibo, no hay posibilidad que las telecomunicaciones puedan recuperarse al 100%”, puntualizó Monroy.



A través de Twitter, Movistar Venezuela ha insistido en que “la ausencia de servicio eléctrico puede generar intermitencia en nuestras plataformas, en algunas zonas de la geografía nacional”.



Digitel, por su parte, ha recomendado el uso de mensajes de texto “en situaciones de contingencia”: “Recomendamos a nuestros usuarios hacer un uso racional de la red. En situaciones de contingencia, y cuando se presente intermitencia con los datos y la voz, la mejor opción de comunicación son los SMS (mensajes de texto)”.



Hasta que no se estabilice la electricidad en el Zulia, lo más probable es que los servicios de telefonía e internet sigan fallando. que en lugar de ubicarnos en el ritmo tecnológico del 2019 parece trasladarnos al pasado.