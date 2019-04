Procurador del Táchira: Bernal no tiene facultad ni poder legal para sancionar a la Gobernadora

Laidy Gomez, Gobernadora del estado Táchura Credito: GV

09-04-19.-El Procurador del estado, Julio César Hernández le indicó al protector del estado Táchira Freddy Bernal que en lugar de "amenazar" a la primera autoridad regional, Laidy Gomez, con iniciarle un procedimiento administrativo por un "presunto ataque a la salubridad pública" asevera que "debe aboque a trabajar para ayudar a solucionar los problemas que aquejan al pueblo tachirense".



Explicó que los procesos sancionatorios tienen una serie de formalidades que deben ser desarrolladas por la administración pública, "en el caso del llamado protector del Táchira los procedimientos no se han cumplido, él no tiene una investidura legal o formal para salir y denunciar a la Gobernadora".



Agregó que para proceder hacia la primera mandataria regional deberá presentar ante instancias no administrativas todos los recaudos que avalen la denuncia de " eso que él llama un ataque a la salubridad pública".



" Este ciudadano en lugar de agredir y amenazar a la primera autoridad regional debería prestar sus buenos oficios y mediar para que desde Caracas lleguen medicinas para niños, ancianos y pacientes con enfermedades terminales y crónicas. Esas ausencias por parte del poder nacional si constituyen un verdadero ataque a la salud pública", detalló.



Indicó que el bienestar de los ciudadanos no sólo pasa por la salud sino por el derecho que "tienen a gozar de tranquilidad, bienestar físico y mental cosa que no tienen los tachirenses debido a la situación económica que vive Venezuela".



Señaló que cualquier acción mal intencionada hacia la Gobernadora no tendrá fruto pues el pueblo tachirense conoce muy bien la realidad que vive el país.