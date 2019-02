(VIDEO) Zulia: No es la cola del concierto por Venezuela, esta es la de los pensionados

22-02-19.-Las colas de pensionados abarrotaron desde tempranas horas de la madrugada las adyacencias de los bancos de la ciudad porque hoy les pagan sus cobritos

Sin desperdiciar un espacio que los mantenga lejos de las puertas de las entidades bancarias de la región están los ciudadanos de la tercera edad, quienes hoy, de acuerdo a la información ofrecida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), cobrarán su pensión.

Centenares de abuelitos se encuentran en las aceras. Las colas se hacen interminables y es que la necesidad del dinero en efectivo para comprar comida se hace necesaria, tal como le dijo a Noticia al Día Carlota Quintero.

"El sacrificio que debe pasar uno para poder tener los cobritos (…) lo que den es para irme a comprar comida en Las Pulgas, porque en efectivo es más barato. Gracias a Dios todavía me quedan las medicinas de la tensión que un sobrino me las trajo de afuera y con esto no tengo que andar sufriendo pa’ completar, ojalá que hoy no haga tanto calor", dijo Quintero.

El Ivss anunció que este viernes 22 de febrero se realizaría el pago de la pensión correspondiente al mes de marzo por un monto de 18 mil bolívares soberanos, ya que el pago correspondiente al mes de febrero fue realizado el pasado 22 de enero.