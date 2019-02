(Reportaje) En El Tocuyo, Lara, los educadores no le temen a las amenazas

+ Seis semanas de asambleas permanentes,tienen los maestros y maestras del Municipio Moran.

+ Protestan por la violación del la contratación colectiva que firmaron con Elias Jaua el año pasado.

+ Han realizado marchas en las calles de El Tocuyo, misas, asambleas con representantes y estudiantes, donde han explicado porque no han iniciado las clases en el 2019.

+ El Consejo Municipal de Protección del niño, niña y adolescente, realizó un exhorto a los educadores a incorporarse, ya que según ésta institución ellos están violentando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del municipio.

+ Un tribunal del menor, eficientemente procesó una denuncia en contra de un grupo de educadores y sindicatos, emitiendo un amparo, donde responsabilizan a los educadores y no al estado por la violación del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes en el Estado Lara.



21/01.- Las clases aún no han comenzado en lo que va de año en el Municipio Moran - Estado Lara. El asueto de diciembre, que normalmente se extiende en Lara, hasta los días de la Divina Pastora y del maestro, parece haberse hecho interminable. No obstante, no han sido días de descanso y mucho menos de distracción y ocio para los trabajadores de la educación en el municipio Moran, todo lo contrario, han mantenido una agenda de lucha, que ya sobrepasa los cuarenta días de protesta cívica y pacífica. Se han concentrado en distintas plazas del municipio, en las distintas parroquias que conforman la entidad, garantizando de esa manera, una asistencia a la protesta que sobrepasa fácilmente el 95% de los educadores pertenecientes a la nómina del ministerio de educación. Es decir, las escuelas en el Municipio Moran, han estado casi vacías en su totalidad.





¿Qué reclaman?



Los profesionales de la educación, han alzado su voz y se han organizado para protestar según el profesor Torrealba, debido a que se ha hecho una violación grosera y descarada de la Contratación Colectiva que se firmó con Elias Jaua el año pasado. Según el docente, los aumentos de salario acordados para distintas fechas, no han sido cumplidos por el patrón, adeudando de esa manera, más de un 150% del salario actual. En ese mismo orden de idea, el educador nos ha hecho saber, que las clausulas alcanzadas en contrataciones anteriores, también han sido violentadas y eliminadas; “el bono nocturno, el bono de ruralidad, y los aportes por estudios de postgrado" también quedaron suprimidos por el fulano factor 900, diseñado por el ministro de planificación para llevar acabo la reconversión monetaria del 2018 acotó ele profesor.





Marchas , Asambleas y misas



Las actividades realizadas a lo largo y ancho del municipio, en éstas seis semanas han sido muy diversas, los educadores en su plan de acción, han ejecutado marchas en la capital del municipio, y de cada parroquia, acompañados por representantes y estudiantes, han hecho saber en las calles del municipio las demandas que tienen como gremio. La alegría, ha sido un factor clave para recrearse nos comenta el profesor Romero, “aquí hemos hecho de todo", hasta hemos orado por la paz del país en distintas iglesias. Hemos discutido ampliamente el tema educativo, y por supuesto el tema laboral, hemos reflexionado sobre la grave y ascendente crisis de deterioro social y económico en la que estamos envueltos como sociedad. Así mismo, el profesor nos comentó, de crecientes manifestaciones de solidaridad con los educadores, por parte de los representantes y estudiantes, señaló, que en sus años de servicio, nunca había vivido una situación similar a ésta, que para él, la protesta es algo singular, porque el gremio docente, es más bien muy tranquilo, cumplidor, obediente, y disciplinado, no obstante nos diferenció que la situación que vive cada trabajador de la educación en lo particular es sumamente grave, nos hizo saber, que conoce de casos de colegas que andan casi descalzos sin zapatos, que no desayunan para que puedan comer sus hijos, o que sencillamente se sacrifican para poder rendir los escasos y menguados ingresos que para él, no puede llamarse salario, sino estipendio o quizás mesada.





La Asamblea del 20F19



Debido a las acciones fácticas cometidas en contra del gremio, iniciadas con un proceso de judicialización de la protesta, signo del agotamiento de la política oficial, y característica fundamental de los regimenes antidemocráticos y antipopulares, los educadores, decidieron realizar una asamblea municipal, donde agruparon a todas las parroquias del municipio, reuniendo de ésta manera unos 1200 educadores en un recinto deportivo ubicado hacia la zona sur de El Tocuyo, capital del municipio Moran. La asamblea inicia a eso de las 9 de la mañana con un gesto artístico, presentado por los profesores del área cultural del ministerio de educación. Según la profesora Landaeta, estos educadores de música, han acompañado las protestas con sus ritmos y canciones, haciendo más amena la convivencia y la transmisión de los mensajes, críticas y exigencias de los docentes. El evento inició con una declamación, que rompió todas las fibras del recinto, hizo a decenas de personas llorar de alegría, tristeza e indignación. El evento continuó, y en él, se bautizó un disco de canciones que han compuesto y adaptado estos educadores músicos en el transcurso de las protestas, algo sumamente preciado, hermoso y muy bien hecho argumentó una maestra que bajó de la parroquia Anzoategui para la asamblea.



A la asamblea, fueron invitadas las autoridades municipales del Ministerio de Educación, del Consejo de Protección del niño, niña y adolescente, y la alcaldesa, que también es constituyente, y a su vez parece ser voz autorizada del Prof Aristobulo Isturiz, una especie de INFLADA mujer, abarrotada de responsabilidades, rozagante como casi nadie, hasta tal punto, que hizo gala de una comitiva que sobrepasaba las 50 personas, incluyendo escoltas, policías, Guardias Nacionales y funcionarios del CICPC. En el evento participaron educadores-voceros, de cada una de las parroquias, con discursos encendidos, hacían al público gritar consignas que reflejaban la indignación y molestia de los maestros y maestras. El “Somos Docentes, no Delincuentes" retumbó en el recinto como por un lapso de tres minutos, se asemejaba sin ánimos de ser hiperbólico, a cualquier liberación de energía que recomiendan los sicólogos cuando las presiones sobrepasan los estados de normalidad en las esferas de la subjetividad humana. La amenaza de ser procesados judicialmente, estaba siendo respondida por los educadores, en un coro casi perfecto, que haría a cualquiera sospechar que había sido ensayado, decían sin temor alguno “Seguimos de Paro" o en asamblea permanente. Sin duda alguna, el miedo fue desechado, se impuso la alegría y la belleza de las artes musicales. La asamblea tuvo más un aire de fiesta y alegría generalizada, que solo fue interrumpida con la llegada de las voluminosas autoridades.



La Alcaldesa tomó la palabra y el silencio se hizo universal, trató de ablandar las almas con un discurso arraigado al populismo cristiano manipulador, sin embargo, las mayorías presentes, muy inteligentes, lograron descifrar la precaria estrategia discursiva que negaba estar haciendo uso de la fuerza la persecución y el amedrentamiento para obligar a los profesionales de la educación a volver a las aulas. Las contradicciones fueron tan escandalosas, me comenta una fuente, que ella decía, que nadie tiene que temer a nada, y luego mostraba la orden del tribunal, diciendo que era “algo muy delicado no cumplirla", porque las sanciones pueden ir desde multas hasta la privación de la libertad, a sabiendas de todos y cada uno de los presentes, que dicho amparo carece de constitucionalidad, porque descarga sobre trabajadores, e individuos; los educadores la responsabilidad que tienen el estado según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.





El fin es otro inicio



La asamblea concluyó con un contundente acuerdo, que fue llamar al desacato del tribunal por tomar decisiones inconstitucionales. El llamado, de los lideres, fue a mantener las asambleas en todo el municipio hasta alcanzar el cumplimiento del contrato colectivo. Según la profesora Ana Escalona, el gremio salió fortalecido con la amenaza de llevarlos a la cárcel por protestar, no obstante, según ella, se abre un nuevo episodio de la lucha, porque ya las condiciones no son las mismas de hace seis semanas, en términos económicos estamos peor, y ahora demandados, acusados perseguidos y violentados por el estado mismo acotó.



“Y los maestros

También decían

Que caiga un bono

Pa poder comprar comida"

