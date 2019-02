(VIDEOS) Cabello: Venezuela es libre y soberana y nadie le impone plazos

Se escuchan consignas #chavistas, el calor se funde entre la gente, se siente la pasión por la defensa de #Venezuela ante la injerencia e invasión de #EEUU, cada movilización del pueblo revolucionario es una bofetada a Trump "defendemos nuestro #voto defendemos la democracia" pic.twitter.com/YVAIEfpMpl — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 2 de febrero de 2019

Gracias al pueblo de Miranda, Carabobo, Portuguesa y Monagas por las extraordinarias movilizaciones de hoy #01Feb. Son muestras de amor, compromiso y entrega por la Patria de nuestros libertadores. ¡Que Viva la Revolución Bolivariana! pic.twitter.com/xuaoklszb0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 de febrero de 2019

1 Feb. 2019 - “A Venezuela nadie le impone plazos. Somos libres, soberanos e independientes”, afirmó este viernes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cuyas encendidas palabras fueron respaldadas por la inmensa multitud de habitantes de Monagas que este viernes salieron a la calle a demostrar su apoyo al Presidente Nicolás Maduro Moros frente a las agresiones internacionales.Cabello advirtió que la Unión Europea (UE) hace una semana había pretendido dar un “ultimátum” a Venezuela, dándole ocho días para que realizara elecciones generales o esa instancia reconocería como presidente al que se autoproclamó en una plaza pública.“Ahora dicen que han decidido dar un plazo de 90 días. Parece que ya no son 8 días, sino 90. ¡Gracias señores de la UE, ustedes sí son chéveres!”, respondió en clave sarcástica el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en medio de la celebración de los presentes, entre ellos la gobernadora Yelitze Santaella.Advirtió que la UE seguramente se pondrá del lado del golpe de Estado que impulsa el imperialismo y ese día todos los venezolanos, incluso los extranjeros y sus hijos que viven en el país, deben tomar conciencia de la amenaza que pretenden.“Es un asunto de la nación y aquí están nuestros soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia. Están aquí junto al pueblo porque hoy más que nunca la FANB y el pueblo debemos ser uno solo para defender la paz y la Patria”, exhortó Cabello.EEUU quiere cobrar antes que ayudarCabello señaló que EEUU ha aplicado sanciones financieras, bloqueo económico y el secuestro de unos 20 mil millones de dólares, pero ha dicho que ofrecerá una “ayuda humanitaria” de 20 millones de dólares que saldrán de esos mismos recursos de Venezuela. “Saquen la cuenta”, pidió Cabello.Advirtió además que esta semana el propio mandatario estadounidense afirmó que de aquí en adelante todos los países que quieran el apoyo de EEUU “tendrán que pagarlo”.“¿Esa derecha con ese caballero Guaidó se compromete a pagar con qué?, reclamó, indignado.“¿Con qué pagará Guaidó?. ¿Se bajará los pantalones otra vez?”, planteó el constituyente, en referencia al pasado del autoproclamado cuando mostró los glúteos en el año 2014 durante una actividad callejera en Caracas.“No. Él es perverso, quiere pagarle a EEUU con la vida de los venezolanos y venezolanas”, acotó sobre la obediencia y subordinación que ha mostrado ante el régimen imperial norteamericano para que lo “reconocieran” tras su autojuramentación anticonstitucional.También recordó que en Libia, la UE y la fuerza invasora de EEUU y sus aliados justificaron la agresión militar con las falsas denuncias de violación de DDHH y la supuesta dictadura. Acabaron con aquel país después de robarse el oro y las reservas monetarias de los libios.“¿Devolvieron esa plata al pueblo de Libia? No. Y Libia está destrozada y destruida. Por eso debemos estar en la calle, movilizados, porque Venezuela no será Libia, seguirá soberana, libre e independiente”, reiteróPidió a los revolucionarios a estar dispuestos a defender a la Patria en las calles, movilizados y concientizados, sin caer en provocaciones de la derecha, pero sin tibieza. “La patria se defiende con ardor y amor, con fuerza, porque es la patria lo que está en juego. Se defiende con el corazón y el alma, lo demás sobra”.Invitó a los monaguenses a participar este sábado en la gran concentración antiimperialista en la avenida Bolívar de Caracas, con el brazalete tricolor en el brazo y la bandera nacional ondeando en su mano.Confirmó que el presidente Maduro defiende la vida de todos los venezolanos, extranjeros y visitantes que viven y se encuentran en la Patria de Bolívar y Chávez. “Hoy más que nunca no nos rendimos ante nada y ante nadie”.Video fuente: Aitor Igartua Perosanz