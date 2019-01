Temprano hubo protestas por paralización en el servicio del ferrocarril de los Valles del Tuy que ya reinició operaciones

Buenos días usuarios y usuarias a través de #FerroReporte | te informamos que nuestro servicio presenta una falla y no estamos prestando servicio comercial. Por favor tome sus previsiones, el personal #IFE se encuentra solventando la falla para establecer el servicio. — Ferrocarriles Vzla. (@ifetren) 17 de enero de 2019

#FerroReporte | Siendo las 07:35am se encuentra un tren en la estación #ChNorte presentando un retraso en nuestro servicio. Tome sus previsiones y guarde la calma por favor. #ElPersonalIFEtrabajaParaTI pic.twitter.com/UyyX9FAivy — Ferrocarriles Vzla. (@ifetren) 17 de enero de 2019

#FerroReporte | Siendo las 08:40am te informamos que hemos finalizado con el reporte de la mañana, contamos con 6 trenes 100% operativos. El personal #IFE ha solventado la Falla y nuestro servicio se encuentra con total normalidad. #felizjueves pic.twitter.com/D3Bq1yHZJc — Ferrocarriles Vzla. (@ifetren) 17 de enero de 2019

#Atención | Informamos a nuestro pueblo de los Valles del Tuy que el Ferrocarril ya se encuentra 100% operativo, se mantiene retraso motivado a la alta afluencia de usuarios generados por la falla presentada esta mañana. #17Ene #Charrallave @ifetren pic.twitter.com/7kroDzI89y — Gob Miranda (@MirandaGob) 17 de enero de 2019

17 enero 2019 - El sistema de ferrocarril a los Valles del Tuy no estaba prestando servicio comercial a primera hora de la mañana por una falla, informaron las autoridades.La empresa en su cuenta de Twitter @ifetren señaló: “Buenos días usuarios y usuarias a través de #FerroReporte | te informamos que nuestro servicio presenta una falla y no estamos prestando servicio comercial. Por favor tome sus previsiones, el personal #IFE se encuentra solventando la falla para establecer el servicio.”A las 8:23 AM la informaron que ya contaban con 6 trenes y estaban 100% operativos.Otros reporte indicaban que a las afueras de la estación Charallave se produjeron algunos disturbios en protesta por la paralización del servicio al mantener dicha estación cerrada por la contingencia presentada.Mas tarde la gobernación de Miranada aseguraba que el ferrocarril ya se encontraba al 100% operativo, y que se mantenía el retraso motivado a la alta afluencia de usuarios generados por la falla presentada.