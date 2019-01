Zulia: Alcalde Casanova ratifica que hay 17 detenidos por hechos violentos en el centro de Maracaibo

Grupos violentos en Maracaibo

Maracaibo, enero 10- El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, declaró al diario Panorama en horas de la tarde de este miércoles 9 de enero, que hasta el momento hay un saldo de 17 personas detenidas tras los hechos violentos suscitados en el casco central de la capital zuliana desde tempranas horas de la mañana, situación que señaló que está “plenamente controlada”.



“Al final de la tarde, sobre las 2:00 pm, hora en que logramos precisar la calma en la avenida Libertador, se precisaron 17 detenidos, retenidos por la Guardia Nacional Bolivariana”, puntualizó Casanova, quien dijo aún no se maneja información precisa sobre posibles heridos en el sitio.



Por otro lado, el alcalde Casanova sostuvo que “a la situación con los buhoneros se le mezcló actores de la guarimba, había gente encapuchada, gente que hizo destrozos. Esos no son actores de la economía informal, sino otras fuerzas que se movieron en el día de hoy”, apuntó.



Dijo que la situación está “plenamente controlada” y afirmó que investigan los hechos para esclarecer lo ocurrido. “Estamos en pleno proceso de investigación de hechos que nos parecen sospechosos, porque desde el 26 de septiembre venimos trabajando sin ningún tipo de incidente. Hoy la reacción fue irracional a las acciones que venimos ejecutando desde la intervención del mercado Las Pulgas, por lo que presumimos que otros actores están moviéndose con otros fines”, dijo



Adicional a ello, el alcalde denunció que individuos dañaron cámaras del VEN 911 que registraron gran parte de lo sucedido. Informó también que un grupo violento ingresó a las Torres Petroleras, tras lo que cerca de 12 vehículos resultaron afectados, pues les fueron reventados sus vidrios, acciones que, aseguró, fueron neutralizadas, por lo que no se registraron daños adicionales.



Casanova dijo que el plan de trabajo para mañana está compuesto por tres comisiones de trabajo para atender el caso del casco central.



Una comisión estará dirigida por Jessy Gascón, la presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo, atendiendo la situación con los buhoneros en el mercado Las Pulgas; otra será presidida por el Intendente de Tributos, Jean Carlos Martínez, con la finalidad de resolver el tema en el Callejón de Los Pobres; y una tercera encabezada por el Síndico Procurador, Joon Labarca, para atender asignación de los locales en el centro comercial Simón Bolívar para aquellos comerciantes que se quieran “regularizar”.