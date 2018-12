Zulia: Pensionados protestaron por falta de efectivo en banco de la zona norte de Maracaibo

05-12-18.-Con mucho cansancio y agotamiento decenas de pensionados protestaron, la mañana de este miércoles 5 de diciembre, frente al Banco Bicentenario ubicado en la esquina de la Av. Delicias con Cecilio Acosta (Norte de Maracaibo) por falta de efectivo.

"Yo vengo de El Moján, estoy sin desayuno y no traje almuerzo, amanecí aquí y nos acaban de decir a esta hora que no tienen efectivo en el banco, no es posible", señaló muy descontento Adalberto Antonio Rojano de 68 años de edad.

Los pensionados, buena parte con edad avanzada, con bastones, andaderas y sillas de ruedas, aseguraron que el banco no quiere pagar y en boca de todos los abuelos estaba la pregunta: ¿Por qué no nos pagan? "Que por favor nos paguen" manifestaban con desespero y agotamiento.

"La situación es que nos tienen engañados, ayer no hubo plata porque Sudeban no había enviado la remesa, nos dijeron que hoy sí nos iban a pagar y mentira, ya nos dijeron que no hay plata", aseguró Antonio Moreno Palmar, quien se encontraba en silla de ruedas.

"Estamos abandonados aquí y ¿dónde está la constituyentista Liliana Marrufo? Que no nos ha ayudado y ese es su deber" agregó Palmar.

Los pensionados les exigen y hacen un llamado a las autoridades bancarias que se les haga el pago correspondiente de su pensión y que mejoren sus servicios debido a que siempre los abuelos hacen largas colas y pasan necesidades para cobrar sus pagos.

Fotografías: Lui Fernández