Mayaro: El virus que tiene enfermos a los marabinos, según especialistas

Credito: Panorama

25-11-18.-Un galeno señaló: “Donde hay dengue, zika y chikungunya, el mayaro hace prácticamente su aparición”. Llaman a evitar la automedicación.



Ya no es dengue, tampoco chikungunya, ni zika. Ahora se habla hasta del virus mayaro. Ese se ha convertido en el más nombrado entre algunos médicos de las emergencias de Maracaibo. Malestar general, vómito, dolores articulares y diarrea forman parte de la sintomatología.



El virus mayaro es una enfermedad endémica de América Central, “que no había llegado a Venezuela, pero gracias a la corriente migratoria venezolana, ya llegó, y se está expandiendo por la falta de condiciones de salubridad que nosotros tenemos”, dijo un epidemiólogo —reservó su nombre—, quien apuntó que los casos han tenido un repunte considerable en los últimas semanas.

Al respecto, la secretaria de Salud, Omaira Prieto, señaló ayer: “No tengo ninguna información ni boletines de epidemiología nacional y en nuestro estado no se han reportado casos”.



Prieto subrayó que los últimos reportes del virus fueron hechos en el 2010, pero no en el Zulia.

El mayaro se transmite a través del mosquito aedes aegypti (patas blancas), el mismo de los otros tres virus, de ahí que sus síntomas son muy similares. Luego de la picadura de este insecto infectado, el virus entra en el organismo y se originan los primeros indicios a los tres días aproximadamente, luego de una incubación.



“El virus mayaro parece un ‘dengue bobo’, es decir, causa fiebre, erupción, incluye diarrea, vómito, mucosidad nasal, tos, mareos y los dolores osteoarticulares son los más relevantes de él y puede, incluso, persistir durante 3 a 6 meses que es lo que hace distinguir este virus”, describió el epidemiólogo.



A diferencia del chikungunya, “que afecta las articulaciones y el aparato osteomuscular, el virus mayaro llega a atacar más las articulaciones e incluso, puede inflamarlas, cosa que no hace la chikungunya a ese nivel en los codos, cadera, muñeca”, aseguró el especialista en epidemiología.

Es posible predecir la llegada de un virus con basamento en trabajos de epidemiología, señaló el galeno. “Nosotros lo estábamos esperando desde mediados de este año y entró por la puerta grande. Ahorita está afectando mucho gracias a que el vector se reproduce muy rápido”, sostuvo el mismo epidemiólogo.



El zancudo patas blancas prolifera porque los reservorios son cada vez más frecuentes en los hogares marabinos. La falta de agua, que aqueja a la ciudad, causa que los habitantes mantengan grandes cantidades de este líquido estancado, en tobos o tanques sin tapa por largos períodos como reserva ante la inconsistencia del servicio hídrico.



“Donde hay dengue, zika y chikungunya, el mayaro hace prácticamente su aparición (...)”, expuso otra fuente médica.



Solo en la emergencia de adultos del Hospital Chiquinquirá, de 80 pacientes, al menos 30 llegan con malestar general. Una médica destacó, el sábado, que de cada siete pacientes, tres van con el síndrome viral, que incluye fiebre l y diarrea.



Los síntomas disminuyen al poco tiempo. El malestar baja su presencia a los 5 días, también la mucosidad. La diarrea tiene una duración entre uno o dos días. Los dolores en las articulaciones son los más tardíos.



En el Hospital II de Niños de Maracaibo, en Veritas, aguardaban los padres con sus pequeños en brazos quienes presentaban indicios de ser picados por el ‘patas blancas’. Algunos con dolores musculares y diarrea.



“Mi hijo de dos años tiene cinco días sintiéndose mal, con malestar y le dio diarrea un día. Cuando lo acuesto, él se queja un poco como si le doliera el cuerpo”, narró Mirna Palmar, madre.



Un galeno de un Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) de Maracaibo señaló que el pueblo está inmunodeprimido y eso se debe a que la calidad de la alimentación bajo drásticamente en los últimos años.



La inmunodepresión se produce cuando el cuerpo no puede producir una respuesta inmunitaria adecuada. “Cuando el paciente deja de consumir comida saludable, sus defensas bajan y está más propensos a ser presa fácil de los virus como el mayaro o el dengue. Esto es grave”, destacó.



Aseveró que la mitad de sus pacientes llegan con síntomas de un virus producido por el zancudo patas blancas, pero él y otros dos galenos desconocían la existencia del virus mayaro. “Estamos desinformados. Necesitamos más cifras, más datos en Venezuela. Trabajamos con lo que vayamos viendo y no debe ser así”, narró.



Otros casos también son frecuentes en las emergencias. La hepatitis y la amibiasis “son cada vez más”. “En un día puedo recibir entre tres y cuatro pacientes con hepatitis y es debido a la gran cantidad de basura que hay en Maracaibo”, certificó otro especialista.



Los galenos invitaron a los pacientes a acudir al especialista ante la presencia de la sintomatología antes mencionada, en lugar de automedicarse o seguir consejos de internet. Recomendaron tomar abundante agua o jugos naturales “porque la diarrea deshidrata al paciente rápidamente”, alegó. También es importante el descanso.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 1034 veces.

La fuente original de este documento es:

panorama (https://www.panorama.com.ve/ciudad/Mayaro-El-virus-que-tiene-enfermos-a-los-marabinos-segun-especialistas--20181126-0003.html)