(VIDEO) Alcalde de Maracaibo ordenó el cierre inmediato de cuatro centros comerciales

02-11-18.-El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, anunció este viernes el cierre inmediato de los centros comerciales Único, Cima, San Felipe y Puente Cristal, ubicados en el Casco Central de la ciudad.Durante un acto de adjudicación de locales a comerciantes del Periférico Las Playitas, Casanova manifestó que la medida de clausura obedece a que los propietarios y juntas administrativas no se han puesto a derecho en el marco de la intervención integral del Casco Histórico, pese a los reiterados llamados de la municipalidad.Aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado a los emprendedores de Las Playitas a estar al día con el pago de los impuestos ante Sedemat. “No puede haber alguien que no pague impuestos. Yo puedo cerrar el mercado si un porcentaje alto no quiere ponerse al día con la institución recaudadora. Tienen que ponerse al día”, enfatizó el burgomaestre.